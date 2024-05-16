Шри-Ланка направит в Россию миссию из-за участия своих граждан в СВО

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Шри-Ланка направит специальную делегацию с целью обеспечения благополучия жителей государства, которые вовлечены в конфликт России и Украины. Об этом сообщил государственный министр иностранных дел Тарака Баласурия, передает РИАНовости.
До этого власти Шри-Ланки сообщили о гибели 16 своих граждан в зоне конфликта. Глава МИД страны отметил, что среди прибывших в Россию по туристическим визам жителей Шри-Ланки было «значительное количество отставных военнослужащих» ланкийской армии. Как утверждает Баласурия, делегации нужно выяснить точное количество соотечественников, попавших в Россию.
Баласурия уточнил, что делегацию создали по поручению президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, она будет состоять из секретаря минобороны, бывшего посла в России и чиновников МИД.
Он добавил, что по неофициальной информации, на территории РФ находятся около 600-800 граждан Шри-Ланки.
Ранее Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Баласурия уточнил, что делегацию создали по поручению президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, она будет состоять из секретаря минобороны, бывшего посла в России и чиновников МИД.
Он добавил, что по неофициальной информации, на территории РФ находятся около 600-800 граждан Шри-Ланки.
Ранее Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак