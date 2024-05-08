В Индии арестованы четыре вербовщика в зону украинского конфликта

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Оперативники индийского Центрального бюро расследований (CBI) раскрыли группу рекрутёров, которые вербовали граждан Индии для участия в конфликте на Украине. Задержаны четверо её участников, следователи разыскивают других фигурантов.
Вербовщики привлекали индусов на службу на службу в зону спецоперации на Украине, обещая им «прибыльную работу за рубежом», сообщает CBI в социальной сети X (бывший Twitter). Следователи установили, что злоумышленники заманивали граждан Индии через социальные сети и своих агентов, соблазняя их «высокими заработками в России», те проходили военную подготовку, а затем их против желания отправляли в зону конфликта.
По данным CBI, вербовщики действовали в нескольких штатах Индии, они находили подходящих молодых людей, некоторым предлагали помощь с поступлением в частные вузы в России и с бесплатным продлением визы. Несколько индийских граждан, ставших жертвами мошенников, получили тяжелые ранения в зоне военной операции. Ранее в МИД Индии сообщили, что после обращения к российским властям несколько индийцев были досрочно уволены из армии.
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Александр Бойцов