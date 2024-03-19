Власти Украины хотят потратить 200 млн долларов на развитие украинского языка

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Украинские власти намерены направить 201 миллион долларов на программу по развитию национального языка. Об этом сообщает издание «Главком».
Ранее, 15 марта, правительство Украины одобрило программу по развитию украинского языка до 2030 года, разработанную министерством культуры. Её главная цель – «преодоление последствий русификации».
Приблизительный объём финансирования программы составит 201 миллион долларов. Из них 195,8 миллионов долларов покроет государственный бюджет, а оставшиеся 5,2 миллиона поступят из местных бюджетов.
Летом 2022 года украинские власти приняли закон, запрещающий включение русской музыки в общественных местах и в украинских медиа. Затем произошло ужесточение правил, и на Украине запретили ввоз в страну книг из России. В начале прошлого года на Украине вели запрет на издательство и распространение книг авторства россиян.
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Приблизительный объём финансирования программы составит 201 миллион долларов. Из них 195,8 миллионов долларов покроет государственный бюджет, а оставшиеся 5,2 миллиона поступят из местных бюджетов.
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Анастасия Чинкова