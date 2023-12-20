Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык

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Владимир Зеленский во время выборов выступал как носитель русского языка и за двуязычие Украины, однако сейчас делает вид, что забыл русский ради того, чтобы быть в рядах украинских националистов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное — нравственность, мораль, даже прагматику. Национализм затмил все — вот на таких людей рассчитана эта фраза. Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм. Который действительно внедряли в сознание граждан Украины десятилетиями», — отметила Захарова.
По ее словам, так Зеленский дал понять националистам, что он «тоже дерусифицировался». Она напомнила, что во время выборов на Украине, Зеленский заявлял, что жители русскоязычных регионов страны могут говорить на своем языке.
Напомним, 19 декабря журналист агентства Anadolu задал Зеленскому вопрос на русском языке. Тогда украинский лидер сделал вид, что не понял его и обратился к переводчику. Ответил он на украинском.
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