Sky News: В шотландском Эдинбурге прогремел взрыв, слышный за много миль

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Сильный взрыв, отзвуки которого были слышны на много миль вокруг, произошел в жилом доме в шотландском Эдинбурге. Двоих жильцов удалось спасти.
На место были направлены пять машин пожарно-спасательной службы с экипажами, однако еще до их приезда местные жители сумели спасти двоих человек, находившихся внутри здания в момент взрыва. Об их состоянии не сообщается. Представители экстренных служб предполагают, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.
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Александр Бойцов