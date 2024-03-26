Во Франции допустили прямое столкновение с РФ и назвали условия для этого

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Французская армия может вступить в прямую военную конфронтацию с Россией в случае прорыва ВС РФ фронта ВСУ, об этом сообщает LCI со ссылкой на неназванный источник в военных кругах.
«Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах. Это третья мировая война», — отметила ведущая LCI.Также авторы программы не исключили того, что Париж разместит на Украине свои войска для дополнительной защиты фронта в Одессе.
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