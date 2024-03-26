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Во Франции допустили прямое столкновение с РФ и назвали условия для этого

LCI: Франция вступит в прямые боестолкновения в случае прорыва Россией фронта
26 марта 2024, 08:30
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Французская армия может вступить в прямую военную конфронтацию с Россией в случае прорыва ВС РФ фронта ВСУ, об этом сообщает LCI со ссылкой на неназванный источник в военных кругах.

«Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах. Это третья мировая война», — отметила ведущая LCI.
Также авторы программы не исключили того, что Париж разместит на Украине свои войска для дополнительной защиты фронта в Одессе.

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«Справедливая Россия — За правду» хочет провести референдум о возвращении смертной казни
В России могут провести референдум о возвращении смертной казни
26 марта 2024, 11:46

Фото: istockphoto/Pict Rider

В России в Единый день голосования в 2024 году может быть проведён всенародный референдум по вопросу возвращения смертной казни. На этом будет настаивать партия «Справедливая Россия — За правду».
Об этом заявил председатель и лидер партии Сергей Миронов. От лица политической силы, которую представляет, он выступил за введение смертной казни для педофилов, насилующих и убивающих детей, а также для террористов и их пособников. По словам Миронова, социологические опрос показывают, что около 70% россиян поддерживают такое решение.

Глава думской фракции подчеркнул, что такие приговоры необходимо приводить в исполнение после подтверждения решения суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных заседателей. По его мнению, такая процедура снизит риск возможных судебных ошибок.

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Financial Times: Ограничение импорта украинского зерна в ЕС продлит конфликт
26 марта 2024, 10:16

Фото: iStock/Nebasin

Ограничение на импорт зерна с Украины в страны ЕС приведет к продлению российско-украинского конфликта. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, пишет Financial Times.
Чиновник высказал мнение, что дополнительные ограничения, направлены на успокоение разгневанных европейских фермеров, ударят по источникам дохода Киева и этим увеличат вероятность затягивания боевых действий.

Сольский также считает, что более 80% «проблем с украинским зерном» в Евросоюзе создают для себя сами же чиновники ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС не намерен продлевать режим беспошлинного импорта украинских товаров с 2025 года.

Евросоюз фактически впустил Украину на свои рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, убрав пошлины для страны. Однако после волны сельскохозяйственных протестов и критики со стороны таких стран, как Польша и Франция, власти задумались о целесообразности проведения подобной политики.

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#зерно
#зерновая сделка
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Глава Минобороны Британии заявил о возросшем риске применения ядерного оружия
26 марта 2024, 10:02

Фото: istockphoto/KREMLL

В последнее время угроза, связанная с риском применения ядерного оружия, заметно возросла. Такое мнение выражено в докладе правительства Великобритании, посвящённом будущему британских средств ядерного сдерживания.
По словам британского министра обороны Гранта Шеппса, ядерные риски растут. Конечно, глава Минобороны Великобритании не преминул обвинить в этом Россию, которая, как он выразился, «использует безрассудную ядерную риторику». Не забыл глава британского оборонного ведомства и Китай, который, по мнению Шеппса, заметно наращивает ядерный арсенал.

Он также добавил, что нельзя не учитывать тот факт, что «к ядерным державам присоединились новые игроки». В их числе министр назвал КНДР, которая «регулярно бряцает ядерным оружием», и Иран, ограничивающий доступ МАГАТЭ к своим ядерным объектам.На этом фоне Британии следует сохранять свой статус «гордой и ответственной ядерной державы», заключил Шеппс.

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#великобритания
#ядерное оружие
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Посол Антонов: Будет встреча с администрацией США для обсуждения отношений стран
26 марта 2024, 08:38

Фото: istockphoto/donfiore

Посольство РФ в Вашингтоне договорилось с представителями администрации Белого дома о проведении в ближайшее время двусторонней встречи. На ней будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений.
Об этом рассказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, представители госдепартамента приходили в посольство для того, чтобы выразить соболезнования и почтить память погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Дипломат отметил, что эти посещения были мимолётными и во время их не обсуждались никакие важные вопросы.

По словам представителя российского дипломатического представительства, была достигнута договорённость о контактах на следующей неделе. Предстоящие беседы будут посвящены проблемам отношений двух стран. На встрече стороны обсудят перспективы дальнейших связей и будущее российско-американских отношений.

Антонов также добавил, что соболезнования пришли выразить представители многих стран, в том числе государств, входящих в НАТО. Люди понимают, что терроризм — это общее зло, заключил посол.

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#антонов
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Захарова назвала аморальным заявление США об отказе помогать РФ после теракта
25 марта 2024, 19:24

Фото: сайт Кремля

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Белого дома, что США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает в своем телеграм-канале «RT на русском».
«Демонстративное аморальное поведение стало «новой нормальностью» в либеральных демократиях», — сообщила Захарова в ходе брифинга.
В понедельник 25 марта представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин был первым, кто в 2001 году протянул руку помощи Америке и заявил о готовности оказывать поддержку после теракта 11 сентября. В ноябре 2001 года российский лидер прибыл в США с рабочей поездкой и посетил развалины комплекса Всемирного торгового центра, ставшего объектом беспрецедентной атаки террористов-камикадзе. Тогда жертвами теракта стали более 6 тысяч человек.

Ранее страны Евросоюза высказали России слова солидарности и сочувствия, а также обозначили возможность сотрудничества в борьбе против терроризма.

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#сша
#россия
#владимир путин
#терроризм
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Жители Мукачёво в Закарпатье перекрыли дороги в знак протеста против мобилизации
25 марта 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Жители закарпатского села Мукачёво на Украине устроили массовую акцию протеста против насильственной мобилизации. Женщины и старики перекрывали улицы в населённом пункте.
Чтобы не быть привлечёнными к ответственности за нарушение правил дорожного движения, митингующие перекрывали дороги на пешеходных переходах, сообщает украинское издание «Страна.ua». Однако даже такое выборочное стояние на «зебрах» привело к полной блокировке движения в селе.

Женщины требовали от властей прекратить использовать «бандитские методы мобилизации» и запретить сотрудникам Территориальных центров комплектации (аналог военкоматов - прим. ред.) хватать мужчин на улицах и увозить их на фронт. Они настаивали, что мобилизация должна проходить только цивилизованным и законным способом. Полицейские пытались разгонять митингующих.

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#мобилизация
#украина
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США не будут оказывать РФ помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе»
25 марта 2024, 19:00

Фото: iStock/lucky-photographer

Контакты США и России по борьбе с терроризмом разрушены, причем не по вине Москвы. В Белом доме заявили, что не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующее заявление сделал в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее рассказал, что президент РФ Владимир Путин был первым, кто в 2001 году протянул руку помощи американцам и заявил о готовности оказать помощь после теракта 11 сентября, в ходе которого террористы захватили четыре рейсовых пассажирских самолета и направили их в сторону «башен-близнецов».

В ноябре 2001 года Владимир Путин прибыл в Нью-Йорк с рабочей поездкой и начал ее с посещения развалин комплекса Всемирного торгового центра, ставшего 11 сентября объектом беспрецедентной атаки террористов-камикадзе. Тогда руины 110-этажных «башен-близнецов" погребли под собой около 6 тыс человек.

Власти США отказались поздравлять Владимира Путина с победой на выборах главы государства, об этом в прошлый понедельник заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

При этом, страны Евросоюза высказали России слова солидарности и сочувствия. Европейский союз выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе против терроризма в случае, если Москва обратиться с такой просьбой.

В понедельник 25 марта заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске.

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#сша
#крокус сити холл
#белый дом
#россия
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США расширили санкции против РФ
США внесли в санкционный список по РФ 2 физических лица и 18 компаний
25 марта 2024, 18:52

Фото: iStock/rarrarorro

США расширили санкционный список в отношении граждан РФ и предприятий. Об этом сообщается в американском Минфине.
В рестрикционный список вошли 18 компаний и два физических лица.

Прежде ведение санкционной политики в отношении РФ и ее граждан, прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его мнению, американские власти делают это от бессилия, так как изначально их планы по изоляции России не оправдались, более того, российская экономика начала развиваться.

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#сша
#санкции
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#мид рф
#антонов
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Заседание СБ ООН началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в России
25 марта 2024, 18:24

Фото: iStock/LesDaMore

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске. Об этом пишет ТАСС.
После этого участники заседания приступили к обсуждению текущей повестки.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза выразили слова поддержки и сочувствия относительно произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» теракта.

Президент Франции Макрон рассказал о важности сплочения всех мировых держав в вопросе поиска причастных к теракту. Наряду с этим он отметил, что не хочет, чтобы «этот вопрос обернулся против Украины». Перспективу, что страну могут заочно безосновательно обвинять в причастности к трагедии, президент Франции назвал «контрпродуктивной».

Четверых обвиняемых в трагедии задержали и отправили в СИЗО. В понедельник 25 марта по требованию СК РФ в суд привезли еще трех пособников террористов.

На момент написания материала, 25 марта, спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус сити холла», об этом сообщили в МЧС.

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#крокус сити холл
#терроризм
#россия
#оон
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