«Сенсационная информация»: Франция может направить войска на Украину

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Франция может направить своих военных на Украину в приграничные с Белоруссией районы. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
«Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, Франция также думает о создании общей базы для подготовки солдат, а также производства боеприпасов на Западе Украины. Также Франция может разместить своих военных в некоторых районах страны. Украинский политик считает, что данная информация является сенсационной.
Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Однако многие лидеры стран Запада не поддержали эту идею.
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