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Франция признала катастрофические военные потери на Украине. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что французские власти обеспокоены возросшим числом погибших в ходе украинского конфликта французов.
Нарышкин подчеркнул, что французская армия не знала таких потерь со времён войны в Алжире в 1954-1962 годах.
В результате уничтожения российскими войсками пункта временной дислокации иностранных наёмников под Харьковом 17 января были ликвидированы несколько десятков граждан Франции. С тех пор такие действия ВС РФ стали нормой в конфликте на Украине.
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Нарышкин подчеркнул, что французская армия не знала таких потерь со времён войны в Алжире в 1954-1962 годах.
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Анастасия Чинкова