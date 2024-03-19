Радио1
Главная / Новости / Политика/ Нарышкин: Франция признала свои катастрофические потери на Украине

Нарышкин: Франция признала свои катастрофические потери на Украине

19 марта 2024, 19:15
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Франция признала катастрофические военные потери на Украине. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что французские власти обеспокоены возросшим числом погибших в ходе украинского конфликта французов.

Нарышкин подчеркнул, что французская армия не знала таких потерь со времён войны в Алжире в 1954-1962 годах.


В результате уничтожения российскими войсками пункта временной дислокации иностранных наёмников под Харьковом 17 января были ликвидированы несколько десятков граждан Франции. С тех пор такие действия ВС РФ стали нормой в конфликте на Украине.

Читайте также:

Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах

Стало известно о подготовке Франции к отправке военных на Украину

Макрон допустил проведение наземных операций Франции на Украине
#франция
#украина
#военные
#конфликт
#сергей нарышкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД России: посольству Британии заявлен демарш из-за агитации в период выборов
19 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/Ilya Burov

В МИД РФ выразили демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что демарш был заявлен из-за неприемлемости агитационных публикаций британской дипломатической миссии в период проведения выборов президента РФ. По данным ведомства, их цель заключалась в срыве избирательного процесса на новых территориях РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что данные действия абсолютно недопустимы и несут в себе враждебный посыл. В дипведомстве заключили, что британской стороне следует обратить внимание на ситуацию в Великобритании, «где явно назревает кризис власти».

Ранее сообщалось, что Молдавия вышлет одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья.

Читайте также:

В МИД РФ заявили решительный протест послу Британии

МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных

МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Польши
#данные
#кризис
#мид рф
#молдавия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии призвали восстановить газопровод «Северный поток»
Глава АдГ Хруппала призвал Германию восстановить газопровод «Северный поток»
19 марта 2024, 19:02

Фото: iStock/MikeMareen

Глава немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал власти страны восстановить и снова ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток». С таким обращением он выступил на пресс-конференции в Берлине.
Говоря о восстановлении газопровода, он подчеркнул, что такая экономическая инфраструктура должна работать на благо развития Германии.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что ремонт трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» обойдется в 1,3 миллиарда долларов. В эту сумму входят расходы на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт, а также восполнение утраченных запасов газа.

Подчеркнём, что предварительным условием для начала восстановительных работ должны стать высокая стоимость газа и гарантированный спрос на него на соответствующем рынке сбыта.

Читайте также:

Генпрокуратура ФРГ рассказала о своих планах по «Северным потокам»

FT: оператор «Северного потока» подал иск на €400 млн к страховщикам

Строительство «Северного потока — 2» могло раскрыть тайны НАТО
#германия
#северный поток
#газопровод
#ремонт
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
Пентагон: влияние России на Кубу и Венесуэлу плохо отражается на демократии
19 марта 2024, 18:56

Фото: iStock/Austin Nooe

Глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон заявила, что влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах. Об этом Ричардсон сообщила на мероприятии Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории РФ).
Ричардсон отметила, что Штаты хотят, чтобы все государства региона были процветающими демократиями. По ее словам, Вашингтон намерен избавиться от присутствия РФ в перечисленных государствах.

Ричардсон также дополнила, что Москва ведет якобы «вредоносную деятельность» на Кубе, а также в Венесуэле и Никарагуа.

Ранее сообщалось, что сотрудники Пентагона пройдут обучение по защите секретных данных после утечки конфиденциальной информации. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Читайте также:

Глава Пентагона раскрыл пользу конфликта на Украине для США

Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах

Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер
#москва
#армия
#нато
#рф
#сша
#венесуэла
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин одобрил покупку российского актива международной золотодобывающей фирмы
Путин одобрил сделку по покупке российской фирмы Highland Gold
19 марта 2024, 18:50

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин одобрил покупку российской фирмы «Хайлэнд Голд», принадлежащей одноимённой международной золотодобывающей компании. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте правовых актов.
Отмечается, что по решению президента разрешается проведение сделки по приобретению 100% акций компании, которая сейчас находится в собственности Highland Gold Mining Limited.

В настоящее время золотодобывающая компания имеет проекты в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, а также в Чукотском автономном округе.

Пресс-служба российской фирмы пояснила, что планировался ряд внутренних реструктуризаций, которые подпадают под указ президента о запрете сделок по компаниям с участием в них иностранцев. Именно для этого и потребовалось особое разрешение от Путина.

В конце прошлого года компания и её руководитель и совладелец Владислав Свиблов попали под санкции США и Великобритании.

Читайте также:

США наложили санкции на золотодобытчиков Highland Gold и «Высочайший» из РФ

Золотодобытчик Polymetal продаёт российский бизнес структуре фирмы «Мангазея»

Компания «Мангазея» полностью выкупила российские активы золотодобытчика Polymetal
#владимир путин
#сделки
#компании
#россия
#золото
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Израиле назвали единственный способ ликвидировать ХАМАС
Нетаньяху: занятие Рафаха – единственный способ ликвидировать ХАМАС
19 марта 2024, 18:35

Фото: iStock/e-crow

Израиль намерен провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, несмотря на разногласия с США по данному вопросу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это единственным способом ликвидировать палестинское движение ХАМАС.
Политик подчеркнул, что с властями США имеются споры о необходимости ввода израильских военных в Рафах. Однако Израиль не видит возможности уничтожить ХАМАС иным способом, кроме как посредством наземной операции.

При этом Нетаньяху добавил, что из уважения к президенту США Джо Байдену правительство Израиля готово рассмотреть идеи американской стороны по гуманитарной стороне вопроса, поскольку имеется заинтересованность в обеспечении организованной эвакуации мирного населения из Рафаха и оказания ему помощи.

Читайте также:

Reuters: ООН заявила о неизбежности голода в секторе Газа

Боррель: Сектор Газа — кладбище для людей и гуманитарных норм

82 палестинца погибли и более 120 получили ранения в секторе Газа за одни сутки
#израиль
#палестина
#хамас
#конфликт
#сша
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Сербии Вучич поздравил Путина с победой на выборах
19 марта 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич вручил послу России Александру Боцан-Харченко поздравления для Владимира Путина с победой на выборах. Об этом Вучич сообщил в своих соцсетях.
Отмечается, что во вторник утром сербский президент принял российского посла в своей резиденции «Андричев венац».

Вучич отметил, что в послании помимо поздравления указал на тяжесть положения сербского народа в Косово и Метохии и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии.

Владимир Путин одержал победу по итогам трёхдневного голосования, которое проходило в 15 по 17 марта. Глава государства с большим отрывом от других кандидатов набрал 87,28% голосов.

Читайте также:

Рамзан Кадыров поздравил Путина с переизбранием

Президент Турции Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах

США не намерены поздравлять Владимира Путина с победой на выборах
#сербия
#россия
#выборы
#владимир путин
#поздравление
#победа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Карла III впервые заметили на публике после слухов о его смерти
Карла III заметили выходящим из Виндзорского замка после слухов о его смерти
19 марта 2024, 18:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Короля Великобритании Карла III впервые заметили на публике после слухов о его смерти. Соответствующие фотографии опубликовало онлайн-издание Daily Mail.
Отмечается, что снимки были сделаны утром 19 марта. Короля сфотографировали через стекло автомобиля. Он выходил из Виндзорского замка, затем сел в машину и выехал в лондонскую резиденцию королевской семьи Кларенс-хаус.

Ранее в российских Telegram-каналах распространились слухи о смерти короля из-за онкологического заболевания. Тогда агентство ТАСС направило запрос в Букингемский дворец, где ему ответили, что «король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами».

26 января 75-летнему Карлу III сделали операцию из-за увеличившейся простаты. Во время этой процедуры у него обнаружили рак, о чём широкая публика узнала в начале февраля. В настоящее время король проходит курс лечения.

Читайте также:

В России «похоронили» короля Карла III: Что случилось с монархом и куда пропала Миддлтон

Сообщения о смерти короля Великобритании Карла III оказались фейком

Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружили рак
#великобритания
#фотография
#заболевания
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Атаев допустил вторую карабахскую войну из-за Пашиняна
19 марта 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Политолог Артур Атаев высказал мнение о том, что из-за политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна между армянской и азербайджанской сторонами может обострится ситуация и повторится сценария второй карабахской войны.
«Заявление Пашиняна на фоне предполагаемого выхода из ОДКБ, ослабления российского экономического присутствия в регионе ослабляют армянский политический социум, армянскую политическую доктрину. Азербайджан может воспользоваться этим, и всё может произойти по тому сценарию, который был реализован в рамках второй армяно-азербайджанской войны», — добавил в беседе с «Известиями» Атаев.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало, что Армения обстреляла позиции азербайджанской армии вблизи населённого пункта Йеллиджа. Отмечалось, что ВС Армении произвели обстрел стрелковым оружием.

Читайте также:

Армения направила письмо в РФ для прекращения работы пограничников в аэропорту Звартноц

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян
#азербайджан
#армения
#минобороны
#обстрел
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах
19 марта 2024, 17:38

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Французская армия готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Об этом сообщил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль в беседе с корреспондентом газеты Монд.
Шилль отметил, что армия Франции готова при любом развитии международной ситуации. По его мнению, задача заключается в том, чтобы «сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции», а также, чтобы не произошло нападение на Францию.

Начальник штаба подчеркнул, что страна опирается на свой ядерный арсенал и солдат с ​армией союзников.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине. Песков отметил, факт того, что Россия противник для Франции, является очевидным.

Читайте также:

Франция готова повысить степень своей вовлеченности в конфликт на Украине

Шольц назвал подходящий момент для переговоров с Путиным

Макрон допустил проведение наземных операций Франции на Украине
#франция
#нападение
#конфликт
#армия
#солдат
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф