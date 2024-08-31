Во Франции инициировали процедуру импичмента в отношении Макрона

Фото: РИА Новости/ Родион Прока
Крайне левая партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Об этом написала глава парламентской фракции партии Матильда Пано в соцсети X.
Уточняется, что решение принято на фоне отказа французского лидера назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах летом текущего года, но не получивших большинства в Национальном собрании.
Импичмент направлен в соответствии со статьей 68 Конституции, которая допускает возможность отстранения президента при нарушении им своих обязанностей. По словам представителей «Непокоренной Франции», они проголосуют против любого другого кандидата на пост главы правительства.
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Екатерина Коршунова