Макрон предлагал Дурову разместить главный офис Telegram в Париже

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон еще в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Примечательно, что встреча Дурова и французского лидера произошла на ланче, о котором до этого не сообщалось широкой публике. Уточняется, что бизнесмен отказался переместить главный офис Telegram во Францию, однако при этом поднял вопрос о возможном получении французского гражданства.
В ОАЭ, где расположена штаб-квартира компании сейчас, власти блокируют голосовые звонки в мессенджере, так как зашифрованные созвоны считаются угрозой безопасности. В 2017 году Абу-Даби и Париж провели совместную операцию по взлому iPhone Дурова из-за использования его приложения террористами.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
Читайте также:
Медведев предложил Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова
Девушка Павла Дурова называла себя Белоснежкой и росла в скромной однушке
Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
В ОАЭ, где расположена штаб-квартира компании сейчас, власти блокируют голосовые звонки в мессенджере, так как зашифрованные созвоны считаются угрозой безопасности. В 2017 году Абу-Даби и Париж провели совместную операцию по взлому iPhone Дурова из-за использования его приложения террористами.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
Читайте также:
Медведев предложил Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова
Девушка Павла Дурова называла себя Белоснежкой и росла в скромной однушке
Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Екатерина Коршунова