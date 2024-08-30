Макрон раскрыл, законно ли Дуров получил гражданство Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление французского гражданства основателю Telegram Павлу Дурову было полностью оправданным. Это заявление он сделал во время пресс-конференции в Белграде, где также присутствовал президент Сербии Александр Вучич.
Макрон уточнил, что решение о выдаче паспорта Дурову было принято в 2018 году и он поддерживает этот шаг. «Я считаю его совершенно оправданным», – подчеркнул французский лидер.
Президент Франции также отметил, что страна продолжает предоставлять гражданство выдающимся личностям из различных сфер деятельности, включая бизнес, спорт и искусство. По его словам, это важная практика, направленная на привлечение талантливых людей в республику.
Ранее Макрон комментировал ситуацию с арестом Дурова, подчеркнув, что задержание предпринимателя не связано с политическими мотивами.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах основателя Telegram Павла Дурова, а также не собирался с ним встречаться в Париже.
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Президент Франции также отметил, что страна продолжает предоставлять гражданство выдающимся личностям из различных сфер деятельности, включая бизнес, спорт и искусство. По его словам, это важная практика, направленная на привлечение талантливых людей в республику.
Ранее Макрон комментировал ситуацию с арестом Дурова, подчеркнув, что задержание предпринимателя не связано с политическими мотивами.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах основателя Telegram Павла Дурова, а также не собирался с ним встречаться в Париже.
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Елена Перлова