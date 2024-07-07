Во Франции начался второй тур голосования в парламентских выборах

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Голосование второго тура выборов в нижнюю палату парламента стартовало во Франции, пишет ТАСС.
По результатам голосования определится, станет ли правящей партией оппозиционное объединение, возглавляемое Марин Ле Пен.
На фоне выборов в стране возможны массовые беспорядки, предупреждает французское МВД.
К возможному усугублению ситуации уже готовятся парижские магазины: в них витрины заколачивают досками и прячут под листами металла. Результаты голосования будут объявлены после закрытия избирательных участков. Предварительно, партия Марин Ле Пен стала лидером, набрав набрала 33,15% голосов.
Партия действующего президента страны Эммануэля Макрона замкнула тройку лидеров, заручившись поддержкой 20,04% избирателей.
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На фоне выборов в стране возможны массовые беспорядки, предупреждает французское МВД.
К возможному усугублению ситуации уже готовятся парижские магазины: в них витрины заколачивают досками и прячут под листами металла. Результаты голосования будут объявлены после закрытия избирательных участков. Предварительно, партия Марин Ле Пен стала лидером, набрав набрала 33,15% голосов.
Партия действующего президента страны Эммануэля Макрона замкнула тройку лидеров, заручившись поддержкой 20,04% избирателей.
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Анастасия Хохлова