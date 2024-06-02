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Франция разрешила Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами

BBC: Франция разрешила ВСУ бить по аэродромам Курской и Белгородской областей
02 июня 2024, 13:54
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Франции разрешили Украине использовать французские дальнобойные ракеты Storm Shadows/Scalps для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на неназванного офицера военной авиации.
Правительство страны официально не подтверждало эту информацию.

Однако на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны должны снять ограничения на использование Украиной поставленного оружия для нанесения ударов по России.



Такое решение приняли уже более десяти стран Евросоюза. При этом Соединённые Штаты, Великобритания и Италия не позволили ВСУ использовать свои дальнобойные ракеты для этих целей.

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#франция
#украина
#россия
#обстрел
#ракета
Мишустин высказался о выполнении новых нацпроектов в условиях западного давления
Мишустин: выполнение нацпроектов реалистично даже при давлении Запада
02 июня 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Выполнение новых национальных проектов реалистично даже в условиях давления Запада на Россию. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Он подчеркнул, что западное давление не помешает России реализовывать внутренние проекты.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что четыре из пяти новых нацпроектов будут запущены в стране уже в 2025 году. При этом проект «Молодежь России» будет реализован уже в этому году. По её словам, этот проект станет хорошим инструментом для реализации новой стратегии молодёжной политики.

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#михаил мишустин
#нацпроекты
#россия
#давление
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Глава литовского МИД Ландсбергис сделал откровенное признание по Украине
Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украина находится в очень плохом положении
02 июня 2024, 14:01

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Украина находится сейчас в очень плохом положении. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В интервью ZDF он отметил, что если оглянуться на год назад, то сейчас Киев находится в худшем положении, чем раньше. Это происходит несмотря на то, что на Западе произносится много сильных речей, указал глава литовского МИД. По его мнению, западные союзники Украины должны подумать о том, как нанести «ответный удар» России.

При этом, считает Ландсбергис, присутствие военнослужащих НАТО на Украине якобы не будет означать прямого участия Североатлантического альянса в конфликте, так как, по словам министра, такое решение примут не все участники блока, а только «отдельные государства».

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#мид
#интервью
#нато
#киев
#удар
#литва
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Бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад зарегистрирован на выборах
Экс-президент Ирана Ахмадинежад зарегистрирован на выборах президента
02 июня 2024, 13:55

Фото:istockphoto/bizoo_n

Бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад зарегистрирован в предвыборной гонке. Об этом сообщает Telegram-канал государственного телевидения Ирана.
«Махмуд Ахмадинежад вошел в министерство внутренних дел для регистрации на выборах президента», – говорится в сообщении.

Внеочередные президентские выборы в Иране состоятся 28 июня. Решение провести голосование принято после того, как в авиакатастрофе погиб президент Эбрахим Раиси.

Регистрация началась в минувший четверг, 30 мая, на сегодня в качестве кандидатов на пост главы Ирана зарегистрировано почти двадцать человек. Регистрировать претендентов будут до 3 июня, а потом последует недельная проверка, соответствуют ли они требованиям. Об окончательном списке объявят 11 июня.

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#мир
#иран
#выборы
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«Что дальше?»: в США забили тревогу после решения Байдена по Украине
Полковник Макгрегор задумался о последствиях ударов ВСУ по России ракетами США
02 июня 2024, 13:24

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, подтвердившего разрешение главы США Джо Байдена обстреливать территорию России американским оружием, обеспокоило экс-советника Пентагона, отставного полковника Дугласа Макгрегора.
«Что дальше?», – задался он вопросом на своей странице в соцсети Х.
Ранее в Госдепе США подтвердили РИА Новости, что Байден снял ограничения на использование американского оружия украинскими войсками для ударов по России. Однако речь идёт исключительно о тех территориях, которые примыкают к Харьковской области, и с которых ведутся удары по этому региону. Обстреливать остальные территории вглуби России по-прежнему запрещено.

Ранее в этот день Зеленский пожаловался, что такого разрешения Киеву недостаточно.

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#сша
#украина
#владимир зеленский
#джозеф байден
#обстрел
#россия
#оружие
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CENTCOM: Американцы сбили дрон и две ракеты хуситов в южной части Красного моря
02 июня 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Вооружённые силы США сбили две противокорабельные баллистические ракеты и беспилотный летательный аппарат правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). Это произошло в южной части акватории Красного моря.
Об этом в своей социальной сети X (бывший Twitter) сообщили представители Центрального командование США (CENTCOM). Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа рассказал, что ими были атакованы авианосец и эсминец Военно-морского флота США, а также несколько других кораблей в Красном море.

В CENTCOM уточнили, что сбитые противокорабельные ракеты были выпущены с территории, контролируемой хуситами, и летели в сторону эсминца USS Gravely. Они были сбиты «в целях безопасности». Утверждается, что военные корабли США и сил коалиции, а также торговые корабли в результате атаки не пострадали.

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#сша
#военные
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#twitter
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#корабль
#хуситы
#йемен
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«Единая Россия» проголосовала за выдвижение Беглова на выборы губернатора Петербурга
02 июня 2024, 13:07

Фото: istockphoto/bizoo_n

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выдвинут партией «Единая Россия» кандидатом для участия в губернаторских выборах в сентябре 2024 года. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Кандидатуру Беглова призвал поддержать секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он заявил, что не сомневается в том, что Беглова поддержат большинством голосов и отметил, что важно поддержать действующего губернатора и приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить его победу.

Напомним, выборы главы Санкт-Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. Кроме того, в эти же даты состоится голосование за кандидатов в Заксобрание Петербурга.

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#выборы
#голосование
#санкт-петербург
#единая россия
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«Недостаточно»: Зеленский пожаловался на разрешение США бить только по приграничью
Зеленский пожаловался на разрешение США ударять HIMARS только по приграничью
02 июня 2024, 12:28

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Киеву недостаточно разрешения США обстреливать только те территории России, которые прилегают к Харьковской области. Об этом он заявил в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Ранее сообщалось, что США позволили Украине использовать американские РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию для обстрелов России. Однако речь идёт исключительно о территориях, прилегающих к Харьковской области.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за разрешение использовать американское оружие для ударов по России. Однако он добавил, что этого недостаточно.

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#украина
#всу
#сша
#владимир зеленский
#обстрел
#россия
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Зеленский обвинил Китай в попытках срыва саммита в Швейцарии
Зеленский: Китай отговаривает другие государства от участия в мирном саммите
02 июня 2024, 11:31

США поощряют страны принять участие в саммите мира в Швейцарии, а Китай, наоборот, отговаривает. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Он уточнил, что Соединённые Штаты контактируют с рядом государств и поощряют их участвовать в конференции по Украине. А Китай, в свою очередь, придерживается обратной позиции и пытается отговорить страны от участия.

Также Зеленский подчеркнул, что участие в саммите на данный момент подтвердили более 100 государств. Россия на него приглашена не была.

Ранее Китай отказался от участия в саммите, призвав провести такую конференцию, которую бы поддержали и Москва, и Киев.

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#владимир зеленский
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#саммит
#швейцария
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В США раскрыли план Байдена по Украине вплоть до президентских выборов
AC: Белый дом хочет избежать эскалации конфликта на Украине до выборов
02 июня 2024, 11:05

Фото: istockphoto/rarrarorro

Администрация американского президента Джозефа Байдена заинтересована в том, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине вплоть до проведения выборов в стране.
Об этом пишут обозреватели журнала The American Conservative. По мнению авторов публикации, нынешние американские власти отнюдь не уверены в победе Байдена на президентских выборах. Поэтому готовы переложить всю ответственность на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, у которого есть все шансы снова стать президентом.

Авторы материала считают, что администрация Байдена просто хочет оставить всё так, как есть, вплоть до проведения выборов осенью. Тогда либо Украина станет уже головной болью «нового-старого» президента Дональда Трампа, либо предстоит снова задуматься о возможностях мирного урегулирования. Сейчас же администрация Байдена вынуждена не допускать окончательный распад Украины, не допуская в то же время эскалации конфликта, чтобы не вызвать резкой реакции России, заключают авторы статьи.

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#дональд трамп
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