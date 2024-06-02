Франция разрешила Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами

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Власти Франции разрешили Украине использовать французские дальнобойные ракеты Storm Shadows/Scalps для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на неназванного офицера военной авиации.
Правительство страны официально не подтверждало эту информацию.
Однако на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны должны снять ограничения на использование Украиной поставленного оружия для нанесения ударов по России.
Такое решение приняли уже более десяти стран Евросоюза. При этом Соединённые Штаты, Великобритания и Италия не позволили ВСУ использовать свои дальнобойные ракеты для этих целей.
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Однако на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны должны снять ограничения на использование Украиной поставленного оружия для нанесения ударов по России.
Такое решение приняли уже более десяти стран Евросоюза. При этом Соединённые Штаты, Великобритания и Италия не позволили ВСУ использовать свои дальнобойные ракеты для этих целей.
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Анастасия Чинкова