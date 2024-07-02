BFMTV: «Непокоренная Франция» откажется от коалиции с партией Макрона

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Ультралевая партия «Непокоренная Франция» (LFI) отказалась от коалиции с партией президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику». Об этом сообщил национальный координатор LFI Мануэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV.
По словам Бомпара, он не будет участвовать в правительстве, которое «не восстановит справедливое налогообложение и не будет проводить политику распределения богатства вместо тех, которые ранее приняли Атталь и Макрон». Примечательно, что 185 кандидатов в депутаты снялись с парламентских выборов.
Напомним, 1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие политики были обеспокоенными. Среди них — премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше. По итогам первого тура парламентских выборов партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20% голосов.
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Екатерина Коршунова