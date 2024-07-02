BFMTV: «Непокоренная Франция» откажется от коалиции с партией Макрона

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным на время председательства его страны в ЕС, которое началось накануне, 1 июля. Сейчас Орбан прибыл с первым за 12 лет визитом в Киев для встречи с Зеленским, сообщают РИА Новости.