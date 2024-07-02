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BFMTV: «Непокоренная Франция» откажется от коалиции с партией Макрона

02 июля 2024, 16:26
Фото: iStock/Olivier DJIANN

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Ультралевая партия «Непокоренная Франция» (LFI) отказалась от коалиции с партией президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику». Об этом сообщил национальный координатор LFI Мануэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV.


По словам Бомпара, он не будет участвовать в правительстве, которое «не восстановит справедливое налогообложение и не будет проводить политику распределения богатства вместо тех, которые ранее приняли Атталь и Макрон». Примечательно, что 185 кандидатов в депутаты снялись с парламентских выборов.

Напомним, 1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие политики были обеспокоенными. Среди них — премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше. По итогам первого тура парламентских выборов партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20% голосов.

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Стала известна главная цель Орбана во время председательства Венгрии в ЕС
Орбан: мир на Украине будет главной целью на время председательства Венгрии в ЕС
02 июля 2024, 16:56

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным на время председательства его страны в ЕС, которое началось накануне, 1 июля. Сейчас Орбан прибыл с первым за 12 лет визитом в Киев для встречи с Зеленским, сообщают РИА Новости.
Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского союза в течение следующих шести месяцев. Уточняется, что самым важным вопросом на этот срок Виктор Орбан назвал войну и мир между Россией и Украиной.

Политик также отметил, что во время встречи не упустит возможность обсудить ситуацию с венгерским меньшинством, которое живет на Украине. Орбан намерен обговорить то, как им помочь.

Ранее венгерский премьер сообщил, что попросил Зеленского рассмотреть вариант с прекращением огня перед тем, как начнутся переговоры. По его мнению, это поспособствует ускорению мирного процесса.

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Политолог Фельдман объяснил визит Орбана в Киев
02 июля 2024, 15:11

Фото: сайт Кремля

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман пояснил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев связан с той ролью, которую его страна играет в ЕС.
«Этот визит объясняется стратегической ролью, которую Венгрия сейчас играет в ЕС. Она вступает в статус председательствующей страны и должна принимать на себя определённые обязательства и функции, в частности дипломатического характера», — допустил в беседе с RT Фельдман.

А французский политолог, директор института истории развития российско-французских отношений Эммануэль Леруа, комментируя этот визит, напомнил о независимости той политики, которую проводит Орбан.

«В ЕС Орбан практически один проводит независимую политику. ЕС — англосаксонская военная машина, построенная в 1960-х годах в духе полного подчинения интересам Лондона и Вашингтона», — отметил в беседе с «Известиями» Леруа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет жестко отстаивать интересы своей страны.

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#страны
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#политолог
#венгрия
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В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
Песков о визите Орбана в Киев: премьер Венгрии умеет отстаивать интересы страны
02 июля 2024, 14:48

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет жестко отстаивать интересы своей страны. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что власти Венгрии не контактировали с Москвой перед визитом Орбана в Киев. По словам Пескова, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.

Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что во время поездки будут превалировать обязанности в разрезе интересов Европейского союза, а не национальных интересов Венгрии.

Напомним, сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Отметим, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму.

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Роджер Уотерс: Джулиан Ассанж — сорока на живой изгороди
02 июля 2024, 14:44

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что США используют национальную безопасность как ширму, чтобы затыкать журналистам рты.
Так он прокомментировал дело интернет-журналиста Джулиана Ассанжа, сравнив его с «сорокой на изгороди».

«Лесники в Соединённом Королевстве убивают сорок и вешают их трупики на изгородь в качестве предостережения для других птиц, которые могут покушаться на фазаньи яйца. Здесь они хотят сохранить в тайне правду о своей политике и о том, что на самом деле происходит в мире, тогда как мир выходит из-под контроля и несётся. А всё из-за властных структур в нашей политике», — пояснил в беседе с RT Уотерс.

А бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение о том, что США всё же придётся отказаться от мировой гегемонии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, эксперт объяснил, что это связано с тем, что Штатам больше не хватает финансирования и доверия других государств для мирового контроля.

Ранее издание Bloomberg проинформировало, что поездка премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию — это крупная дипломатическая победа президента РФ Владимира Путина.

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На Западе рассказали о крупной дипломатической победе Путина
Bloomberg: визит премьера Индии Моди является дипломатической победой Путина
02 июля 2024, 14:08

Фото: сайт Кремля

Поездка премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию — это крупная дипломатическая победа президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует Bloomberg.
По данным агентства, вопреки традиции Моди отправится с визитом не в соседние государства, а в Россию, что особенно выделяет важность связей Москвы и Нью-Дели. Уточняется, что лидеры двух государств обсудят поставки материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами стран и партнерство в сфере атомной энергетики.

При этом, по информации источника, в рамках поездки не планируется подписание каких-либо соглашений.

Напомним, 8 июля текущего года Моди совершит однодневную поездку в Москву, которая подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией.

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Роджер Уотерс: В Лондоне скучают по RT
02 июля 2024, 14:01

Фото: iStock/bukki88

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс признался, что в Лондоне скучают по телеканалу RT, лицензия на вещание в Британии которого ранее была отозвана ранее.
«Мы по вам скучаем, RT <...> в Лондоне <...> Правда!» — отметил в беседе с RT Уотерс.

До этого главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко объяснил, почему Россия не может пресечь работу британского разведывательного борта, с высоты полёта которого можно увидеть Севастополь.

«Фактически он находится или в зоне национального воздушного пространства Румынии, или прямо среди гражданских самолётов. Недавно он расходился с гражданским лайнером японских авиалиний. Соответственно, работает, прикрываясь гражданскими. Достаточно далеко от Крыма, но достаточно для того, чтобы чётко видеть с этой высоты Севастополь», — пояснил в беседе с «Царьградом» Дрозденко.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принёс публичные извинения после истории с заражённой кровью.

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Le Monde: 185 кандидатов сняли свои кандидатуры на парламентских выборах Франции
02 июля 2024, 13:42

Фото: istockphoto/olrat

С парламентских выборов во Франции снялись 185 кандидатов в депутаты. Об этом сообщает местная газета Le Monde. Уточняется, что речь идет об участниках президентской коалиции «Вместе за республику» и членах блока левых «Новый народный фронт». Таким образом они хотят помешать получить большинство партии правых «Национальное объединение».
«По подсчетам издания, 185 кандидатов снялись с выборов, 126 «треугольников» еще возможны», — сказано в материале.

Журналисты Le Monde уточнили, что во втором туре отказался участвовать 121 претендент от левых, 60 человек от президентской коалиции и еще несколько кандидатов из других партий.

Под «треугольниками» имеются в виду случаи прохода в следующий тур представителей трех главных политических блоков.

Второй тур выборов ожидается 7 июля.

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#мир
#франция
#выборы
#голосование
#депутаты
#эммануэль макрон
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Стала известна цель визита Орбана в Киев
Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать украинский конфликт
02 июля 2024, 13:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании украинского конфликта. Цель визита он опубликовал в социальных сетях.
«Цель венгерского председательства заключается в содействии решению задач, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев», — говорится в публикации.

До этого пресс-секретарь политика Берталан Хаваши сообщал о прибытии премьер-министра в Киев для обсуждения вопроса по достижению мира на Украине. Он добавил, что Орбан и глава киевского режима Владимир Зеленский поговорят о двусторонних отношениях государств.

Ранее премьер-министр Венгрии утверждал, что не поддерживает в конфликте ни одну из стран, а хочет лишь мирового урегулирования.

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#украина
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#владимир зеленский
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В России ответили на сообщения о маневрах подлодок вблизи Британии
Депутат Чепа оценил маневры подлодок России у Британии фразой «ничего такого»
02 июля 2024, 13:21

Фото: iStock/Alexyz3d

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на сообщения о маневрах российских подводных лодок вблизи Великобритании. Об этом сообщает «Лента.ру».
Парламентарий назвал публикации по данному вопросу нагнетанием обстановки. По словам Чепы, подводные лодки многих государств несут боевое дежурство в тех регионах, которые запланированы их Генеральными штабами.

Депутат добавил, что подлодки дежурят, не нарушая экономических и территориальных границ стран, по этой причине «ничего такого тут нет».

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что с начала 2022 года российские подводные лодки дважды совершали миссии вблизи Великобритании. Уточняется, что в ответ британские военнослужащие были вынуждены предпринимать меры по защите территориальных вод.

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#сша
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