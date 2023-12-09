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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что США собираются отказаться от Украины и полностью отрезать ее от поддержки, доведя до краха.
Он отметил резкие изменения в отношении Украины в материалах СМИ и утверждает, что медиа начинают осознавать неизбежное ухудшение ситуации для Киева и его разрыв с Вашингтоном. Филиппо отметил, что эти прогнозы он делал полтора года назад, но тогда был подвергнут критике.
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Артем Кузьмин