Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном Киеву Херсоне

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
В российском городе Херсоне, который временно находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), серьёзные повреждения получил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
Накануне, 8 декабря, назначенный на аналогичную должность в самом городе Роман Мрочко рассказывал о перебоях с электроснабжением граждан России в нескольких районах Херсона. Подчёркивается, что воздушная тревога в регионе не была объявлена. Взрывы таким образом могли быть вызваны артиллерийским огнём.
По словам Прокудина, в результате ударов пострадало здание объекта критической инфраструктуры. Об этом он написал в своём телеграм-канале. О характере разрушений и возможных жертвах руководитель ОВА не сообщает.
Российские военные начали наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре в октябре 2022 года. Кремль неоднократно подчеркивал, что целями атак в первую очередь являются объекты энергетики, военные склады, а также оборонные предприятия и организации связи Украины.
Читайте также:
В Киеве и Киевской области произошло несколько взрывов
В Харькове слышны звуки взрывов
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы
По словам Прокудина, в результате ударов пострадало здание объекта критической инфраструктуры. Об этом он написал в своём телеграм-канале. О характере разрушений и возможных жертвах руководитель ОВА не сообщает.
Читайте также:
В Киеве и Киевской области произошло несколько взрывов
В Харькове слышны звуки взрывов
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы
Александр Бойцов