Франция готовится к возможной войне с РФ
Заместитель начальника ВВС Франции Доминик Тардиф в интервью Politico заявил о необходимости подготовить военно-воздушные силы страны к возможному конфликту с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что Москва может попытаться испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год. Тардиф подчеркнул, что французские пилоты могут оказаться на передовой в случае напряженности на восточной границе альянса.
Прибалтийские страны не имеют истребительной авиации, а потенциал Румынии ограничен. Поэтому Западной Европе важно подготовиться к возможному «шоку», о котором говорил начальник штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон. Заместитель командующего ВВС также отметил быстрое развитие российской оборонной промышленности.
