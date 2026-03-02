Достижения.рф

Макрон: Франция входит в период продвинутого ядерного сдерживания

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна входит в период продвинутого ядерного сдерживания. Об этом он сказал в ходе своей программной речи.



Французский лидер подчеркнул необходимость усиления соответствующих возможностей страны. По его словам, Париж должен мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента.

К тому же президент отметил, что Франция намерена увеличить свой ядерный потенциал. При этом он призвал ядерные державы приспособиться к перспективе крупных конфликтов без применения ядерного оружия.

Иван Мусатов

