Макрон: Франция входит в период продвинутого ядерного сдерживания
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна входит в период продвинутого ядерного сдерживания. Об этом он сказал в ходе своей программной речи.
Французский лидер подчеркнул необходимость усиления соответствующих возможностей страны. По его словам, Париж должен мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента.
К тому же президент отметил, что Франция намерена увеличить свой ядерный потенциал. При этом он призвал ядерные державы приспособиться к перспективе крупных конфликтов без применения ядерного оружия.
Читайте также: