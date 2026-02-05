Франция пытается наладить контакты с Россией
Дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона приехал в Россию с рабочим визитом. Об этом пишет агентство Reuters.
По данным издания, французская сторона пытается наладить диалог с российскими официальными лицами. При этом источник не раскрыл конкретных деталей предстоящих или состоявшихся переговоров.
Реакция Елисейского дворца оказалась сдержанной: представители президентской администрации не стали ни подтверждать, ни опровергать факт визита.
Поездка дипломата вписывается в общую линию внешней политики Парижа последних месяцев. В декабре Макрон высказывался о целесообразности возобновления контактов Европы с российским лидером Владимиром Путиным. Позже в Елисейском дворце сообщили, что в ближайшее время определят наиболее подходящий формат для такого диалога.
