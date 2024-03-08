Военэксперт Литовкин ответил на сообщения об американских F-35 с ядерным оружием

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал распространившуюся информацию о том, что американский истребитель F-35 был сертифицирован для несения ядерного оружия.
Собеседник RT подчеркнул, что F-35 является многофункциональным самолётом, который может наносить удары по наземным и надводным целям, а также вести бои с другими самолётами в воздушном пространстве. Однако эти истребители, как и любые другие, можно сбить.
F-35 заметен на радарах любой системы ПВО, поэтому по нему можно оперативно нанести удар в случае обнаружения, отметил Литовкин.
При этом он добавил, что эти самолёты, как впрочем и многие американские истребители, могут быть сертифицированы под несение ядерного оружия.
Также военный эксперт отметил, что США очень хорошо создают рекламу, поэтому всегда выдают желаемое за действительное. Таким же образом они говорили про РСЗО HIMARS, танки Abrams и Leopard, которые сейчас российские войска успешно уничтожают. Поэтому «непобедимой «вундервафли» не существует», заключил Литовкин.
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F-35 заметен на радарах любой системы ПВО, поэтому по нему можно оперативно нанести удар в случае обнаружения, отметил Литовкин.
Также военный эксперт отметил, что США очень хорошо создают рекламу, поэтому всегда выдают желаемое за действительное. Таким же образом они говорили про РСЗО HIMARS, танки Abrams и Leopard, которые сейчас российские войска успешно уничтожают. Поэтому «непобедимой «вундервафли» не существует», заключил Литовкин.
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Анастасия Чинкова