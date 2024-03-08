Российские военные успешно уничтожают дефицитные образцы техники НАТО в зоне СВО

Российские военные улучшили свои позиции в Запорожской области, продвинувшись на ореховском направлении на один километр от населённого пункта Вербовое к селу Работино. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.