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Российские войска за неполные две недели уничтожили три дефицитных танка M1A1 Abrams, которые ВСУ тщательно берегли и не вводили в бой. Об этом пишет РИА Новости.
Первый танк был уничтожен 26 февраля. Его обнаружили под Донецком вскоре после отхода украинских военных из Авдеевки. Его вывели из строя с помощью FPV-дрона. Ещё два танка были также уничтожены несколько дней спустя в районе посёлка Бердычи на том же направлении.
Кроме того, ВС РФ успешно поразили шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer. Всего Киеву было поставлено восемь таких САУ.
Также была добита машина разминирования M1150 Assault Breacher. Это стало большим ударом по ВСУ, которые фактически лишились спецтехники для снятия минных полей.
Украина, на фоне успехов российской армии, сделала заявление о том, что якобы оборудование было уничтожено не полностью. Однако итоги показывают ровно противоположное положение ВСУ.
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Кроме того, ВС РФ успешно поразили шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer. Всего Киеву было поставлено восемь таких САУ.
Украина, на фоне успехов российской армии, сделала заявление о том, что якобы оборудование было уничтожено не полностью. Однако итоги показывают ровно противоположное положение ВСУ.
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Анастасия Чинкова