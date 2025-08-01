Житель Ульяновской области вывел из стоя ж/д объекты по заданию украинских спецслужб

01 августа 2025, 11:38

Юноша получил 8 лет колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Ульяновский областной суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в диверсии — в поджоге релейных и батарейных шкафов на железной дороге. Юноша получил восемь лет колонии, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.