Достижения.рф

Житель Ульяновской области вывел из стоя ж/д объекты по заданию украинских спецслужб

Юноша получил 8 лет колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге
Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Ульяновский областной суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в диверсии — в поджоге релейных и батарейных шкафов на железной дороге. Юноша получил восемь лет колонии, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.



Молодой человек действовал по заданию украинских спецслужб. Он поджег два релейных и два батарейных шкафа на перегоне станций Ульяновск — Лаишевка, что привело к уничтожению объектов.

По данным ведомства, в июне 2023 года фигурант также планировал осуществить поджоги других ж/д объектов, но не успел довести дело до конца.

Следствие провело комплекс экспертиз и других мероприятий, собрав достаточную доказательную базу.

Анастасия Чубина

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