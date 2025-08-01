Житель Ульяновской области вывел из стоя ж/д объекты по заданию украинских спецслужб
Ульяновский областной суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в диверсии — в поджоге релейных и батарейных шкафов на железной дороге. Юноша получил восемь лет колонии, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Молодой человек действовал по заданию украинских спецслужб. Он поджег два релейных и два батарейных шкафа на перегоне станций Ульяновск — Лаишевка, что привело к уничтожению объектов.
По данным ведомства, в июне 2023 года фигурант также планировал осуществить поджоги других ж/д объектов, но не успел довести дело до конца.
Следствие провело комплекс экспертиз и других мероприятий, собрав достаточную доказательную базу.
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