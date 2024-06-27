Военные прекратили устраивать мятеж в столице Боливии

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Военные начали покидать площадь перед Домом правительства в столице Боливии Ла-Пасе. Об этом сообщает газета Deber.
Площадь Мурильо покидают не только только солдаты, но и бронетехника. Также оттуда ушел организатор мятежа, бывший главнокомандующий армией Боливии генерал Хуан Хосе Суньига.
Ранее сообщалось, что боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте.
МИД Боливии призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке законно избранного президента. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает попытку госпереворота в Боливии.
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Ранее сообщалось, что боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте.
МИД Боливии призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке законно избранного президента. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает попытку госпереворота в Боливии.
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Никита Иванов