Военный эксперт Дандыкин: никакое оружие уже не поможет ВСУ победить Россию

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Никакое оружие уже не в состоянии помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) победить Россию на поле боя. Так считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
«Украине ничего уже не поможет. Ни Apache, ни F-18, если дадут еще. Сейчас они уже не знают, что попросить. Они уже просят и снарядов 17 миллионов. Хотя даже на Украине заявили, что такого числа снарядов нет во всем мире», — ответил он в беседе с «Лентой.ру» на вопрос о способном помочь Киеву оружии.Ранее стало известно, что Украинские власти попросили Соединённые Штаты предоставить перечень новых вооружений, предназначенных для Киева, включая системы ПРО THAAD, самолёты F-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130.
В свою очередь, в Вашингтоне сформировали межведомственную группу для поддержки промышленности Украины и других партнеров, которая должна будет предоставлять рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Киева.
Накануне США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.
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