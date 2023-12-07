Reuters: Украина просит у США новые системы ПРО, истребители и вертолёты

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Украинские власти попросили Соединённые ШТаты предоставить перечень новых вооружений, предназначенных для Киева, включая системы ПРО THAAD, самолёты F-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130. Об этом сообщило агентство Reuters.
В свою очередь, как сообщает ТАСС, США принимают меры по поддержке военно-промышленного комплекса Украины. В частности, в Вашингтоне сформировали межведомственную группу для поддержки промышленности Украины и других партнеров, которая должна будет предоставлять рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Киева.
Кроме того, Соединённые Штаты планируют направить советника в Министерство стратегической промышленности Украины для борьбы с коррупцией.
Ранее стало известно, что США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.
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Артем Путинцев