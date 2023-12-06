США выделили Киеву пакет помощи, предупредив, что он может стать одним из последних

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США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи, его стоимость составила 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине», - пояснил Блинкен.
В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.
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Элина Позднякова