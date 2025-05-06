Военный эксперт объяснил бесперспективность угроз Зеленского удара по Москве 9 мая

Владимир Зеленский
Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил реальность угроз Киева о нанесении ударов по Москве во время празднования Дня Победы. Ранее Владимир Зеленский не стал исключать атаки столицы России.
По мнению эксперта, эти угрозы следует воспринимать как пиар. Плюс к этому Зеленский хочет, чтобы у европейских лидеров появились сомнения о целесообразности посещения Москвы 9 мая.
Читайте также:
Кадыров сообщил о желании уйти в отставку
Политолог Топорнин: по репутации Мерца нанесли мощный удар
Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19
«Первая причина — это пиар Зеленского перед западными кураторами, особенно перед Макроном и Стармером: «Я все-таки могу наносить удары по Москве, посмотрите, как я это делаю». И второе — это напугать европейских лидеров, которые собираются приехать в Москву 9 мая», — пояснил Матвийчук NEWS.ru.Эксперт также подчеркнул, что у Киева нет реальной военной перспективы реализовать свои угрозы. Москва оснащена несколькими поясами системы ПВО.
Читайте также:
Кадыров сообщил о желании уйти в отставку
Политолог Топорнин: по репутации Мерца нанесли мощный удар
Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19
Манцаев Рамиль