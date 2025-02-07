Около 300 подмосковных студентов узнали о современных бизнес-трендах

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО
Молодые жители Подмосковья в День российского бизнес-образования познакомились с современными направлениями предпринимательства. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Мы регулярно организовываем для нашей молодёжи образовательные мероприятия по разным направлениям. В День российского бизнес-образования ребята познакомились с современными трендами в предпринимательстве, узнали, как построить бизнес уже во время учёбы, смогли задать вопросы экспертам», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.В Российском университете кооперации в Мытищах прошла стратегическая сессия с участием порядка 300 студентов. Спикерами выступили замдиректора Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семёнова, вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов и основатель федеральной сети премиальных груминг-салонов из Сибири «Блэкгрумер» Данил Рындевич.
«Нельзя открывать бизнес в той области, в которой вы не разбираетесь. Сперва надо обязательно поработать в этом направлении в существующих компаниях, получить опыт на различных позициях, изучить бизнес изнутри и только после этого думать об открытии собственного», – отметил Бениаминов.День российского бизнес-образования каждый год отмечается 7 февраля. Дата выбрана не случайно. Начало года – традиционное время планирования и запуска новых проектов. В это время необходимы новые навыки и знания для оптимизации любой деятельности.
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Лора Луганская