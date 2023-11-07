Война в Израиле: кто применит ядерное оружие, потери ООН в конфликте

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Израильская сторона заявила о готовности наносить удары по всему Ближнему Востоку. Кроме того, чиновники намекают, что в стране есть ядерное оружие и возможность его применения существует. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне конфликта и о том, как на слова о ядерных боеприпасах отреагировали в МИД РФ.
Израиль готов нанести ядерный удар по территории сектора Газа
Министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху заявил о возможности ядерного удара по Газе. В эфире радиостанции Kol Berama он ответил на вопрос ведущего о том, рассматривает ли Израиль ядерную бомбардировку анклава. Элияху ответил, что «это одна из возможностей». Позже министр назвал свои слова «метафорическими».
МИД РФ прокомментировал слова министра Израиля о ядерном оружии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова израильского чиновника о ядерном оружии в эфире «Соловьев Live». Она задалась вопросом о том, можно ли считать высказывание Элияху официальным заявлением о наличии у Израиля ядерного оружия.
По ее словам, если это действительно так, то где тогда международные организации: «где МАГАТЭ, где инспекторы?».
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Армия Израиля нанесла удар по больнице Насера в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по больничному комплексу Насера в секторе Газа, сообщает Al Jazeera. В результате атаки, десятки человек получили ранения. По данным Минздрава Палестины, два человека погибли.
ЦАХАЛ захватил военный пункт ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия сообщила в своем телеграм-канале, что опорный пункт палестинской группировки ХАМАС, расположенный в секторе Газа, захвачен.
Израиль заявил о готовности атаковать весь Ближний Восток
Представитель израильской армии, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что силы Израиля готовы наносить удары всему Ближнему Востоку. По его словам, ЦАХАЛ атакует те объекты противника, от которых исходит угроза безопасности Израиля. Он добавил, что ЦАХАЛ готов уничтожать любые цели, которые представляют опасность для государства по всему Ближнему Востоку.
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В секторе Газа погибли более 80 сотрудников ООН
О потерях сотрудников агентства ООН, которые прибыли в сектор Газа для оказания помощи палестинцам, сообщило ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам. По данным организации, 88 человек скончались на территории анклава после начала военных действий в регионе. Агентство назвало потери самыми крупными из ранее зафиксированных в условиях вооруженного конфликта.
Израиль и Палестина: конфликт
Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, когда члены группировки ХАМАС вторглись на территорию еврейского государства и взяли под контроль ряд военных объектов и районов. Кроме того, боевики нанесли массированный ракетный удар по израильской территории.
В ответ на действия группировки, армия обороны Израиля объявила о начале проведения в анклаве военной операции «Железные мечи». Кроме наземных боевых действий, сектор Газа подвергается ударам артиллерии. Израильская сторона также объявила о блокаде Газы. Поставки в анклав воды, продовольствия, электричества и лекарств полностью приостановлены.
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