Байден заявил, что не просил Нетаньяху прекратить огонь в Газе

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден рассказал, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который состоялся в субботу, он не призывал Израиль прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.
«Я не просил о прекращении огня», - заявил американский лидер журналистам на Южной лужайке Белого дома перед тем, как вылететь в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд), пишет ТАСС.Байден отметил, что телефонный разговор с Нетаньяху был долгим и его характер походил на частную беседу.
Сообщалось, что Нетаньяху заявил во время телефонного разговора с Байденом, что Израиль будет вести войну в секторе Газа до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные задачи.
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