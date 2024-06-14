Володин: Доллар стал токсичным и окончательно дискредитировал себя

Фото: сайт Кремля
Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару в качестве мировой валюты после введения санкций против российских финансовых институтов. Они не дадут эффекта, на который рассчитывали США.
Об этом в своём телеграм-канале написал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он указал, что если в 2022 году доля «недружественных» валют достигала 84,7%, то на сегодняшний день она снизилась почти в пять раз — до 17,8%. В то же время расчёты в рублях выросли в 3,5 раза, а в валютах дружественных стран — почти в 15 раз.
В качестве примера Володин привёл Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где более 90% расчётов производятся в национальных валютах. В торговых отношениях между Россией и Китаем 95% всех операций проводятся в рублях и юанях.
Ограничения в проведении операций, неприкрытое воровство золотовалютных резервов должны заставить и другие государства задуматься о надёжности хранения своих средств в американской валюте, считает Володин. Не желая становиться заложниками американской политики, от токсичного доллара отказывается не только Россия. В поисках альтернативы находятся многие государства, например, страны БРИКС. Дедолларизация мира становится неизбежной, заключил председатель Госдумы.
Читайте также:
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Путин: доллар должен перестать быть политическим инструментом
Доллар будет слабеть, золото – расти: экономист Зубец раскрыл, куда вложить деньги
«Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления», — отметил спикер нижней палаты российского парламента.
В качестве примера Володин привёл Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где более 90% расчётов производятся в национальных валютах. В торговых отношениях между Россией и Китаем 95% всех операций проводятся в рублях и юанях.
Ограничения в проведении операций, неприкрытое воровство золотовалютных резервов должны заставить и другие государства задуматься о надёжности хранения своих средств в американской валюте, считает Володин. Не желая становиться заложниками американской политики, от токсичного доллара отказывается не только Россия. В поисках альтернативы находятся многие государства, например, страны БРИКС. Дедолларизация мира становится неизбежной, заключил председатель Госдумы.
Читайте также:
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Путин: доллар должен перестать быть политическим инструментом
Доллар будет слабеть, золото – расти: экономист Зубец раскрыл, куда вложить деньги
Александр Бойцов