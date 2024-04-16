Володин обвинил США в разжигании военных конфликтов для собственной выгоды

Фото: Сайт Кремля
США разжигают новые конфликты для спасения своей экономики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом он написал в своём Telegram-канале. Он добавил, что речь идёт о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Володин так же привёл данные министерства финансов США, согласно которым дефицит бюджета страны в марте этого года составил $236 млрд.
Сейчас порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг — это тоже деньги других государств. Речь идет о $34,65 трлн госдолга.
За последние 4 года его величина по отношению к ВВП возросла с 107,2% до 131,5%. Такой госдолг означает, что Штаты не намерены его возвращать, считает Володин.
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Сейчас порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг — это тоже деньги других государств. Речь идет о $34,65 трлн госдолга.
За последние 4 года его величина по отношению к ВВП возросла с 107,2% до 131,5%. Такой госдолг означает, что Штаты не намерены его возвращать, считает Володин.
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Алёна Самарева