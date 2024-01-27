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Володин предостерёг страны НАТО от поддержки нацистской идеологии

27 января 2024, 09:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Для руководителей стран НАТО оправдание и даже поощрение нацистской идеологии становится абсолютно обычным делом. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне, ещё более страшной, чем обе предыдущие.

Об этом в день 80-летия полного снятия фашистской блокады Ленинграда написал в своём телеграм-канале спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Глава нижней палаты российского парламента подчеркнул, что Трюдо, Шольц, Макрон, Сунак и иже с ними не только оправдывают преступления нацистского киевского режима, но и выступают прямыми спонсорами военных преступлений, политики терроризма и массового геноцида. Это прямой путь к новой войне, считает депутат.

Володин также отметил, что в наши дни особенно важно помнить о героизме, мужестве и подвигах советских солдат, потому что теперь, спустя восемь десятилетий после кровавых и страшных событий Второй мировой войны нацизм снова поднимает голову. Здравомыслящие люди должны сделать всё возможное, чтобы не допустить новой войны, заключил спикер Госдумы.

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#рф
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Юрист Романенко раскрыл негативные для США последствия конфискации активов РФ
Юрист Романенко: конфискация активов РФ ускорит опасные для США процессы
27 января 2024, 10:31

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Конфискация российских активов в США принесёт больше негативных последствий Вашингтону, нежели России. Об этом заявил юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радиостанции Sputnik.
Он отметил, что многие государства начнут выводить свои активы из США, и этот процесс может стать необратимым. Ожидается, что такие действия начнутся уже на следующий день после принятия властями США решения о конфискации активов РФ.

Романенко подчеркнул, что третьи страны начнут активнее отказываться от использования доллара в международной торговле. Специалист убеждён, что государства также начнут быстрее избавляться от государственных облигаций США.

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#страны
#экономика
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На Украине зреет бунт против Зеленского
Политолог Бортник: против Зеленского зреет бунт в Верховной Раде
27 января 2024, 10:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

В Верховной Раде назревает бунт против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своём блоге на YouTube рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По его словам, всё больше депутатов начинают переходить на сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Зреющий бунт грозит Зеленскому частичной потерей полномочий власти.

Власть президента в первую очередь основывалась на доминировании его правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Однако из-за нарастающих конфликтов ожидаемо перераспределение власти.

Бортник подчеркнул, что в этом случае Зеленскому придётся согласовывать все свои решения, в том числе и назначение министров, с депутатами парламента. Таким образом, президент превратится в «хромую утку».

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#парламент
#украина
#конфликт
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Евродепутат Уоллес обвинил ЕС в нежелании признать коррумпированность Украины
27 января 2024, 09:42

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Представители стран Евросоюза стыдливо опускают глаза, не желая признавать факты повальной коррупции, которая пронизала всю Украину сверху до низу. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
В своей социальной сети Х (бывший Twitter) этот седовласый бородач несколько анархистского вида с возмущением написал, что осуждение и порицание венгерского премьер-министра Виктора Орбана Евросоюз превратил в своеобразный вид спорта. Однако еврочиновники лицемерно закрывают глаза на коррупцию на Украине, несмотря на то, что Европейский суд аудиторов официально признал эту страну в огромной степени коррумпированной.

Напоминаем, что новый саммит по вопросам многолетнего финансирования Киева должен пройти в Брюсселе 1 февраля. Еврокомиссия до сих пор планирует протащить план по масштабной поддержке Киева, несмотря на твёрдое и последовательное противодействие Венгрии. Члены Европарламента опасаются, что Еврокомиссия может пойти на недопустимые, по мнению депутатов, уступки Орбану.

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#депутат
#украина
#коррупция
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Власти Техаса вывезли из штата более 100 тысяч нелегальных мигрантов
27 января 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Wirestock

С 2022 года власти штата Техас отправили в другие части США около 102-х тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщили сотрудники офиса губернатора штата Грега Эббота.
Сотрудники администрации Техаса также уточнили, что в Вашингтон за этот период было отправлено более 12,5 тысячи мигрантов, в Чикаго — порядка 31,2 тысячи, а в Нью-Йорк — более 37,5 тысячи нелегалов. Помимо этих крупных городов, нелегальных беженцев из приграничного штата в немалых количествах отправляли также в Лос-Анджелес, Денвер и Филадельфию.

Также представители техасских властей рассказали о том, что им удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов смертельных доз наркотика фентанил. Местные маршалы и рейнджеры сумели задержать на границе и не пустить в штат более полумиллиона нелегальных мигрантов.

Чуть ранее губернатор Эббот назвал Техас форпостом в миграционной войне, которую развязал Джо Байден своей неумелой политикой. Он посетовал, что в Белом доме уже давно не могут думать ни о чём, кроме Киева, в ущерб собственной стране. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил возникновения на юге США подобия гражданской войны и создания Техасской народной республики.

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#губернатор
#сотрудники
#джо сша
#мигранты
#дмитрий медведев
#рф
#джо
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В Польше назвали причину резко возросшего уровня преступности
Уровень преступности в Польше резко вырос из-за наплыва украинцев
27 января 2024, 08:05

Фото: istockphoto/Luis Echeverri Urrea

В последнее время в Польше заметно вырос уровень преступности, причём во всех сферах. Причину этого правоохранители и местные жители видят в большом количестве украинцев, по разным поводам приезжающих в страну.
В публикации на эту тему газеты Rzeczpospolita, в частности, указывается, что многие из украинских «гостей» чувствуют себя в чужой стране настолько раскованно и непосредственно, что позволяют себе такие поступки, на которые не отважился бы ни один поляк. Например, полицейских весьма удивляет количество пьяных украинцев, садящихся за руль автомобиля. Многие из правоохранителей даже сомневались по началу в исправности приборов, раз за разом показывающих превышение допустимого количества промилле в крови при проверке водителей с Украины.

Их сомнения развеял представитель Ассоциации украинцев в Польше Мирослав Скурка. Он открыто признал, что его соотечественники просто-напросто пьют больше, чем коренная нация, и объяснил это некими загадочными «проблемами культурного характера». С ним можно поспорить на эту тему, поскольку речь не может идти о каких бы то ни было проблемах культуры ввиду полного отсутствия таковой.

Фото: istockphoto/Ohoho

Польский эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны, мнение которого приводится в материале, высказывает недоумение и возмущение по поводу чувства безнаказанности, которое, по-видимому, ощущают приезжие украинцы. Он даже высказал мнение, что до них, возможно, не доведено то, что нетрезвая езда влечёт за собой неприятные последствия и уголовное наказание. Пан Войцех, скорее всего, просто не понимает: украинцам просто наплевать на польские законы и правила.

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#мнение
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#водители
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Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35
Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35
27 января 2024, 05:09

Фото: iStock/Milous

Пентагон сообщил, что Госдепартамент США утвердил возможную сделку по продаже Греции истребителей F-35 пятого поколения, а также сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 8,6 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
По информации оборонного ведомства, запрос от Греции включает в себя до 40 истребителей, двигателей, системы связи, логистического обеспечения, обучения, технической поддержки и запасных частей.

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#сша
#оружие
#соглашение
#георгиевская лента
#ядерное оружие
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В Красном море после атаки хуситов загорелся танкер компании Trafigura
27 января 2024, 02:22

Фото: istockphoto/surasak petchang

Танкер, принадлежащий одному из крупнейших в мире сырьевых трейдеров компании Trafigura, был атакован хуситами в акватории Красного моря, после чего загорелся. Инцидент произошёл в Аденском заливе.
По сообщению информационного агентства Bloomberg, пожар на судне Marlin Luanda возник после попадания ракеты в район правого борта. В пресс-службе сингапурского нефтетерейдера подтвердили ракетный удар со стороны йеменских хуситов. Об этом же ранее сообщал представитель военного командования группировки «Анса́р Алла́х» Яхъя Сария.

По сведениям представителей компании Trafigura, на корабле развёрнуто противопожарное оборудование. К месту вынужденного дрейфа судна следуют военные корабли для оказания необходимой помощи. Фирма поддерживает постоянную связь с горящим судном, передаёт агентство со ссылкой на источники в компании-судовладельце.

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#хуситы
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США намерены спустя 15 лет вернуть в Британию ядерное оружие из-за «российской угрозы»
Британия планирует разместить на своей территории американское ядерное оружие
27 января 2024, 00:40

Фото: istockphoto/solarseven

На базе Военно-воздушных сил Великобритании в Лейкенхите, что в графстве Суффолк, будут размещены американские гравитационные бомбы B61-12. Их мощность варьируется до 50 килотонн.
Обозреватели английского издания The Telegraph на всякий случай напоминают, что ударная и разрушительная сила указанных ядерных зарядов примерно в три раза превышает мощность бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Обозреватели газеты, впрочем, легко и быстро находят оправдание размещению на Туманном Альбионе смертоносного оружия, которое Штаты в 2008 году вывели оттуда, как думалось, навсегда. Авторы публикации убеждают читателей и самих себя, что это «российская угроза».

Пентагон уже сообщил о подготовке жилых корпусов для американских военных, оборудовании взлётно-посадочных полос для двух эскадрилий F-35, способных нести B61-12, и соответствующей инфраструктуры. Строительство на территории английского военного аэродрома, по данным газеты, начнётся в июне нынешнего года. В американском военном ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию британского СМИ.

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#пентагон
#сша
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#великобритания
#ядерное оружие
#база
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Губернаторы Оклахомы и Флориды пообещали отправить нацгвардию в Техас
Губернатор Оклахомы пообещал отправить нацгвардию в Техас для защиты границы
26 января 2024, 23:36

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что он «абсолютно точно» направит национальную гвардию в Техас в свете обстановки на границе с Мексикой.
В ходе интервью на телеканале Fox News он подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос с генералом Томасом Мансино и останется на связи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис также не исключил предоставления помощи Техасу. Он отметил, что они готовы привлечь больше Национальной гвардии, включая гвардейцев Флориды.

Десантис подчеркнул, что такие действия могут быть аналогичны помощи штатам в случае чрезвычайных природных катастроф.

Губернатор Техаса Грег Эббот ранее объявил о «вторжении» мигрантов и принял меры по самозащите, подчеркивая, что штат будет реализовывать свою политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.

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#интервью
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