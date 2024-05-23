Володина заинтересовала судьба Чубайса, который перевёл все свои деньги в Израиль

Фото: сайт Кремля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался судьбой экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, который перевёл все свои средства в Израиль, где открыл собственный фонд. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что интерес Володина к Чубайсу возник на фоне рассмотрения темы защищённости бизнеса в России, а также о тех, кто «отобрал деньги» и покинул страну. Спикер парламента добавил, что в России люди, ведущие бизнес защищены больше, чем в любой другой стране.
Володин добавил, что деньги, которые Чубайс вложил в создание своего фонда в Израиле, он заработал в России. В связи с этим, депутат призвал не говорить о том, что за рубежом всё якобы более защищено, чем в России.
Ранее сообщалось, что Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований (ЦРС), который открылся в Израиле. Организация будет заниматься изучением новейшей истории России в период после 1991 года. По словам Чубайса, идея об открытии центра пришла к нему потому, что он давно хочет понять новейшую российскую историю.
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Володин добавил, что деньги, которые Чубайс вложил в создание своего фонда в Израиле, он заработал в России. В связи с этим, депутат призвал не говорить о том, что за рубежом всё якобы более защищено, чем в России.
Ранее сообщалось, что Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований (ЦРС), который открылся в Израиле. Организация будет заниматься изучением новейшей истории России в период после 1991 года. По словам Чубайса, идея об открытии центра пришла к нему потому, что он давно хочет понять новейшую российскую историю.
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Анастасия Чинкова