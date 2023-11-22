Воробьёв раскрыл важнейшую функцию партии «Единая Россия»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Единая Россия» выполняет важнейшую объединяющую функцию – работает в диалоге с жителями и держит на контроле ключевые проекты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в Красногорске на XXVIII Конференции Московского областного регионального отделения партии.
Участники подвели итоги работы в 2023 году, обсудили главные задачи на предстоящий период. Кроме того, было подписано соглашение с Донецким региональным отделением ЕР о реализации партийного проекта «Старший брат».
Он добавил, что партия «Единая Россия» выполняет важнейшую объединяющую функцию – работает в диалоге с жителями и решает их вопросы, держит на контроле ключевые проекты, социально значимые стройки.
Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов, благодаря слаженной командной работе региональное отделение в последние годы занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Одно из них – помощь фронту, поддержка участников СВО и их семей.
На конференции было подписано соглашение о реализации партийного проекта «Старший брат». Его задача – социализация подростков из малообеспеченных и многодетных семей, организация досуговой деятельности, приобщение к здоровому образу жизни, наставничество. Проект стартовал в Жуковском в 2016 году и сейчас охватывает уже свыше 5 тыс детей в Подмосковье. Ежегодно проводится более 400 мероприятий, направленных на помощь и всестороннюю поддержку подопечным.
С прошлого года в «Старшем брате» участвуют дети, отцы которых участвуют в СВО, а также свыше 300 ребят, временно эвакуированных в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик. Подростки занимаются единоборствами, посещают развлекательные центры, кинотеатры, музеи, градообразующие предприятия.
Исполняющий обязанности министра молодёжной политики ДНР, заместитель секретаря Донецкого регионального отделения партии Кирилл Макаров отметил, что ДНР постарается сделать всё, чтобы проект развивался ещё более динамично.
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«Хотел бы поблагодарить вас и за предвыборную кампанию, и за то, что держите темп, который позволяет нам добиваться результатов. Мы проводим много встреч, видим, что обратная связь бесценна. Надеюсь, что и дальше будем работать так же. Мы должны уметь решать любую проблему. Важно, что и в малом, и в большом нас поддерживает президент – это и капитальный ремонт школ, и строительство нового медицинского центра в Балашихе, и многое другое, что невозможно было бы без его решения», – отметил Воробьёв.
Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов, благодаря слаженной командной работе региональное отделение в последние годы занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Одно из них – помощь фронту, поддержка участников СВО и их семей.
«Лидерство «Единой России» – результат каждодневной работы нашей команды на всех уровнях. Жители видят позитивные изменения и доверяют партийцам дальнейшее развитие региона. Мы в очередной раз ощутили это высокое доверие на выборах губернатора Московской области. Андрей Юрьевич Воробьев заручился поддержкой жителей и одержал убедительную победу», – сказал Брынцалов.Что касается спецоперации, то региональное отделение партии провело уже более 23 тыс мероприятий гуманитарной направленности.
«Вместе мы собрали и направили свыше 8 тыс тонн гуманитарной помощи. Также регулярно наши предложения поступают в рабочую группу по вопросам СВО под руководством секретаря Генсовета Андрея Турчака», – отметил Брынцалов.Благодаря «Единой России» в Подмосковье в этом году приняты пять законодательных инициатив в поддержку участников СВО. Среди них – освобождение от уплаты транспортного налога граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и добровольцев. Расширены категории получателей выплаты для семей погибших.
На конференции было подписано соглашение о реализации партийного проекта «Старший брат». Его задача – социализация подростков из малообеспеченных и многодетных семей, организация досуговой деятельности, приобщение к здоровому образу жизни, наставничество. Проект стартовал в Жуковском в 2016 году и сейчас охватывает уже свыше 5 тыс детей в Подмосковье. Ежегодно проводится более 400 мероприятий, направленных на помощь и всестороннюю поддержку подопечным.
С прошлого года в «Старшем брате» участвуют дети, отцы которых участвуют в СВО, а также свыше 300 ребят, временно эвакуированных в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик. Подростки занимаются единоборствами, посещают развлекательные центры, кинотеатры, музеи, градообразующие предприятия.
Исполняющий обязанности министра молодёжной политики ДНР, заместитель секретаря Донецкого регионального отделения партии Кирилл Макаров отметил, что ДНР постарается сделать всё, чтобы проект развивался ещё более динамично.
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Лора Луганская