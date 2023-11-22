Востоковед Наумкин раскрыл, зачем на самом деле Израиль пошёл на перемирие с ХАМАС

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Правительство Израиля утвердило условия сделки с ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Предполагается, что первых людей отпустят 23 ноября.
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин назвал этот шаг положительной тенденцией, поскольку он решает задачи обеих сторон. Однако в беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что об окончании конфликта это не говорит.
Наумкин подчеркнул, что основная цель Израиля – уничтожить ХАМАС на территории Сектора Газа. Однако сделка по освобождению заложников может, наоборот, отсрочить выполнение этой задачи. Конфликт не получится урегулировать ещё минимум несколько месяцев, добавил он.
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«Для израильской стороны решена одна из приоритетных задач операции. Это и освобождение заложников, и гуманитарная пауза. Но ни о каком урегулировании окончательном речи не идёт, потому что сейчас гуманитарная пауза пройдёт, вернутся заложники, а потом всё снова встанет на свои обычные рельсы. Возможно, будет продолжаться переговорный процесс с помощью посредников, но что там будет, никто не знает», — отметил востоковед.
«Среди палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, есть члены ХАМАС. Переодевшись, они могут уйти в южную часть Сектора Газа. Это означает, что там до сих пор остаются пункты сосредоточения бойцов ХАМАС, остаётся их тоннельная и военная инфраструктура, и они могут после гуманитарной паузы продолжать военные действия», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова