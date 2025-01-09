Востоковед Онтиков: обещание Трампа по Ближнему Востоку нужно принимать всерьез

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Обещание будущего президента США Дональда Трампа «устроить ад» на Ближнем Востоке следует воспринимать всерьез, так как в ходе его предыдущего срока произошли убийство иранского военачальника Касема Сулеймани и удары по Сирии. Об этом заявил востоковед Андрей Онтиков. По его мнению, на данный момент нет ничего, что могло бы помешать Штатам применить силу в секторе Газа.
«С учетом того, что все-таки Трамп целиком и полностью поддерживает Израиль, то, как минимум, можно говорить о масштабных поставках оружия израильтянам со стороны Соединенных Штатов для продолжения военной кампании как в Секторе Газа, так и, возможно, в каких-то иных точках Ближнего Востока», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время политолог-американист Константин Блохин оценил заявление Дональда Трампа-младшего, который иронично связал пожары в Лос-Анджелесе с отправкой оборудования киевскому режиму. В разговоре с RT он назвал эти слова соответствующими общим настроениям республиканцев, которые недовольны бесконтрольными поставками Украине.
«Поэтому, конечно, эта реплика отражает настрой и семьи Трампа, и многих республиканских элит, но не стоит смешивать. В основном республиканская партия считает, что Украине нужно помогать, только с усиленным контролем, чтобы средства эффективно расходовались», — отметил Блохин.Читайте также:
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