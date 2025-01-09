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Востоковед Онтиков: обещание Трампа по Ближнему Востоку нужно принимать всерьез

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Обещание будущего президента США Дональда Трампа «устроить ад» на Ближнем Востоке следует воспринимать всерьез, так как в ходе его предыдущего срока произошли убийство иранского военачальника Касема Сулеймани и удары по Сирии. Об этом заявил востоковед Андрей Онтиков. По его мнению, на данный момент нет ничего, что могло бы помешать Штатам применить силу в секторе Газа.
«С учетом того, что все-таки Трамп целиком и полностью поддерживает Израиль, то, как минимум, можно говорить о масштабных поставках оружия израильтянам со стороны Соединенных Штатов для продолжения военной кампании как в Секторе Газа, так и, возможно, в каких-то иных точках Ближнего Востока», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог-американист Константин Блохин оценил заявление Дональда Трампа-младшего, который иронично связал пожары в Лос-Анджелесе с отправкой оборудования киевскому режиму. В разговоре с RT он назвал эти слова соответствующими общим настроениям республиканцев, которые недовольны бесконтрольными поставками Украине.


«Поэтому, конечно, эта реплика отражает настрой и семьи Трампа, и многих республиканских элит, но не стоит смешивать. В основном республиканская партия считает, что Украине нужно помогать, только с усиленным контролем, чтобы средства эффективно расходовались», — отметил Блохин.
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Политолог раскрыл, к чему приведет стремление Армении вступить в Евросоюз
Политолог Шаповалов: стремление Армении в Евросоюз не обещает ничего хорошего
09 января 2025, 22:00

Фото: iStock/Diy13

Стремление Армении вступить в Евросоюз не обещает ничего хорошего, что видно на примере Украины. Об этом заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя решение Еревана поддержать предложение о начале присоединения к ЕС. По его мнению, Армения столкнется с вмешательством Европы во внутренние дела страны, требованиями изменить политический курс и посягательством на суверенитет.
«Мы знаем, насколько сильны в настоящее время позиции евроскептиков в целом ряде стран Евросоюза, и, в общем-то, это не случайно, поскольку евробюрократия создает серьезные проблемы для экономического развития, для самостоятельности, в конце концов, и суверенитета тех или иных стран», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что Армению в Евросоюзе ждет только гибель. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что страна шаг за шагом повторяет путь Украины к пропасти, за которой ее ждет вооруженный конфликт с соседями.
«Характерно, что в ЕС и НАТО даже намеком пока не высказались о возможности вступления туда Армении. Ереван там никому не нужен, а все эти обещания используются лишь как морковка, подвешенная на удочке перед осликом, чтобы заманить Армению туда, где ее, скорее всего, ждет гибель», — пояснил депутат.
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Профессор Еремина: Европа медленно сползает в кризис из-за конфликта на Украине
09 января 2025, 21:57

Фото: iStock/Cylonphoto

Европа постепенно сползает в кризис из-за финансовых потерь, вызванных решением поддерживать Киев в украинском конфликте. Об этом заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, комментируя слова президента Республики Сербской Милорада Додика о многомиллиардных потерях европейских стран из-за конфликта на Украине.
Она подчеркнула, что назвать точные цифры не получится из-за отсутствия данных и большого количества параметров, в том числе недополученной прибыли, нереализованной выгоды, инфляции и деловой активности.
«Даже по этим критериям можно говорить о сокращении объемов инвестиций, о падении уровня доверия финансовым институтам, правительственным решениям, о сокращении вообще деловой активности — то есть нет развития. <…> Наибольшей пострадавшей, конечно, является Германия. Немецкая экономика, которая ухнула буквально в яму», — поделилась эксперт в беседе с RT.
Тем временем член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн признал, что прекращение поставок российского газа через Украину приведет к серьезному росту цен на газ уже в этом месяце. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что в первую очередь пострадают беднейшие слои населения.
«В первую очередь это ударит по беднейшим слоям населения Германии, Австрии и других стран Западной Европы, которые могут оказаться не в состоянии оплачивать такие высокие счета за газ. В результате зимой люди рискуют остаться в своих домах и квартирах без отопления», — пояснил немецкий депутат.
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#приднестровье
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В США указали на пересмотр Трампом подхода к урегулированию конфликта на Украине
Трамп пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, пишет FT
09 января 2025, 21:10

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает издание Financial Times.
Неназванный европейский чиновник в беседе с журналистами подчеркнул, что вся команда Трампа одержима идеей завершения конфликта на Украине и выглядит довольно сильной.

Он подчеркнул, что Трампу, вероятно, важно избежать сравнений его политических шагов с действиями нынешнего главы государства Джо Байдена в Афганистане.

Также в материале указано, что Трамп отступил от своего первоначального обещания завершить конфликт за 24 часа. Теперь он говорит о сроке в полгода, что также указывает на пересмотр его подхода к решению проблемы.

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#сша
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#конфликт
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В России заявили, что Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС
РФ рассматривает проект о вступлении Армении в ЕС как начало выхода из ЕАЭС
09 января 2025, 21:06

Фото: iStock/irgit

Россия рассматривает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее в этот день правительство Армении поддержало законопроект прозападных сил о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Теперь документ предстоит рассмотреть парламенту.

Оверчук подчеркнул, что российская сторона будет рассматривать свою дальнейшую экономическую политику в отношении Еревана с учётом того обстоятельства, что начало рассмотрения этого законопроекта означает начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку одновременное членство в двух этих организациях невозможно.

При этом вице-премьер добавил, что принятое властями Армении решение является суверенным выбором, на который они имеют право.

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Глава МИД Британии заявил, что конфликт на Украине завершится к концу апреля
09 января 2025, 20:50

Фото: iStock/Kagenmi

Конфликт на Украине при посредничестве администрации избранного президента США Дональда Трампа может быть урегулирован уже к концу апреля. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, слова которого приводит The Guardian.
Трамп в ходе предвыборной гонки обещал урегулировать конфликт за 24 часа, однако в настоящее время есть признаки того, что сделка 21 января достигнута не будет, подчеркнул Лэмми.

Как предполагает министр, урегулирование конфликта сдвинется примерно в район Пасхи. В этом году католики, православные и протестанты праздную религиозный праздник в один день – 20 апреля.

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#украина
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#конфликт
#мид
#великобритания
#сша
#дональд трамп
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Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории
09 января 2025, 19:46

Фото: iStock/NejauPhoto

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в переписывании истории. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Таким заявлением он прокомментировал решение властей Калининградской области изменить название Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса на «Литературный музей». Музей располагается в посёлке Чистые Пруды, в 15 километрах от российско-литовской границы.

Политик заявил, что решение о переименовании музея, который носит имя классика литовской литературы, является очередной неприемлемой попыткой переписать историю. При этом президент прибалтийской страны не уточнил, что он имеет в виду, говоря об очередной попытке, и в чём заключались предыдущие.

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#политика
#история
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Фицо: Словакия может остановить поставки гумпомощи из-за решения Киева по газу
09 января 2025, 19:09

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-миинистр Словакии Роберт Фицо пригрозил жёсткими мерами в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа. В частности, могут быть прекращены поставки гуманитарной помощи Украине.
Словакия не заинтересована в эскалации напряжённости, однако в случае, если проблема с поставками газа не будет решена, последуют жёсткие ответные меры, приводит слова Фицо портал Tvnoviny.sk. По его словам, речь может идти не только о приостановке поставок гуманитарной помощи, но и, например, о полном отказе от льгот для украинских беженцев. Или о прекращении подачи электроэнергии в чрезвычайных сиитуациях.

Кроме того, напомнил премьер-министр, Словакия как член Евросоюза обладает правом вето и может использовать его для блокировки решений, касающихся оказания помощи Украине.

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#словакия
#премьер-министр
#украина
#газ
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Стало известно, сколько потратят США в случае победы России на Украине
AEI: США придётся потратить $808 млрд при победе России в конфликте на Украине
09 января 2025, 19:05

Фото: iStock/rarrarorro

США придётся значительно увеличить оборонные расходы в случае победы России в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на доклад Американского института предпринимательства (AEI).
Специалисты AEI предполагают, что в случае прекращения военной помощи США Украина однозначно потерпит поражение. Это, в свою очередь, приведёт к изменению границ между Россией и странами НАТО, что увеличит угрозу для европейских государств, являющихся членами блока. Также победа России окажет влияние на позиции США в азиатском региона, что тоже потребует увеличения оборонных расходов.

Учитывая все эти факторы, Соединённым Штатам потребуется 808 миллиардов долларов для сдерживания, а при необходимости и отражения неядерной агрессии России за пределами Украины. В итоге, общий план расходов Пентагона до 2029 года вырастет с 4,4 триллионов долларов до 5,2 триллионов, что также предполагает дополнительные расходы в размере 165 триллионов долларов в год.

Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для членов НАТО, Евросоюза и США.

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#сша
#россия
#украина
#расходы
#оборона
#пентагон
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Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП
09 января 2025, 19:05

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против доведения оборонных бюджетов НАТО до 5% ВВП, на чём настаивает избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Focus online.
В декабре команда Трампа уведомила европейских чиновников о том, что новая администрация президента США потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборонный сектор в размере 5% от их ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что расходы на оборону должны будут сильно превышать нынешний показатель в 2%.

При этом Шольц выступил против выполнения этого требования, поскольку для Германии эти расходы вышли бы в порядка 200 миллиардов евро в год, а федеральный бюджет на данный момент составляет 490 миллиардов.

Канцлер подчеркнул, что это очень большие деньги для страны. В случае необходимости следовать требованиях Трампа, Германии придётся прибегать к мерам экономии в объёме 150 миллиардов евро или к долгам в том же объёме, или вообще к комбинации двух этих условий.

Вместо этого Шольц призвал сконцентрироваться на пути, о котором страны-члены НАТО договорились ранее. Проработана чёткая структура, в рамках которой сформулированы задачи по наращиванию возможностей блока.

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