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В США указали на пересмотр Трампом подхода к урегулированию конфликта на Украине

Трамп пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, пишет FT
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает издание Financial Times.
Неназванный европейский чиновник в беседе с журналистами подчеркнул, что вся команда Трампа одержима идеей завершения конфликта на Украине и выглядит довольно сильной.

Он подчеркнул, что Трампу, вероятно, важно избежать сравнений его политических шагов с действиями нынешнего главы государства Джо Байдена в Афганистане.



Также в материале указано, что Трамп отступил от своего первоначального обещания завершить конфликт за 24 часа. Теперь он говорит о сроке в полгода, что также указывает на пересмотр его подхода к решению проблемы.

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Глава МИД Британии заявил, что конфликт на Украине завершится к концу апреля
09 января 2025, 20:50

Фото: iStock/Kagenmi

Конфликт на Украине при посредничестве администрации избранного президента США Дональда Трампа может быть урегулирован уже к концу апреля. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, слова которого приводит The Guardian.
Трамп в ходе предвыборной гонки обещал урегулировать конфликт за 24 часа, однако в настоящее время есть признаки того, что сделка 21 января достигнута не будет, подчеркнул Лэмми.

Как предполагает министр, урегулирование конфликта сдвинется примерно в район Пасхи. В этом году католики, православные и протестанты праздную религиозный праздник в один день – 20 апреля.

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#дональд трамп
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Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории
09 января 2025, 19:46

Фото: iStock/NejauPhoto

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в переписывании истории. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Таким заявлением он прокомментировал решение властей Калининградской области изменить название Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса на «Литературный музей». Музей располагается в посёлке Чистые Пруды, в 15 километрах от российско-литовской границы.

Политик заявил, что решение о переименовании музея, который носит имя классика литовской литературы, является очередной неприемлемой попыткой переписать историю. При этом президент прибалтийской страны не уточнил, что он имеет в виду, говоря об очередной попытке, и в чём заключались предыдущие.

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#история
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Фицо: Словакия может остановить поставки гумпомощи из-за решения Киева по газу
09 января 2025, 19:09

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-миинистр Словакии Роберт Фицо пригрозил жёсткими мерами в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа. В частности, могут быть прекращены поставки гуманитарной помощи Украине.
Словакия не заинтересована в эскалации напряжённости, однако в случае, если проблема с поставками газа не будет решена, последуют жёсткие ответные меры, приводит слова Фицо портал Tvnoviny.sk. По его словам, речь может идти не только о приостановке поставок гуманитарной помощи, но и, например, о полном отказе от льгот для украинских беженцев. Или о прекращении подачи электроэнергии в чрезвычайных сиитуациях.

Кроме того, напомнил премьер-министр, Словакия как член Евросоюза обладает правом вето и может использовать его для блокировки решений, касающихся оказания помощи Украине.

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#газ
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Стало известно, сколько потратят США в случае победы России на Украине
AEI: США придётся потратить $808 млрд при победе России в конфликте на Украине
09 января 2025, 19:05

Фото: iStock/rarrarorro

США придётся значительно увеличить оборонные расходы в случае победы России в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на доклад Американского института предпринимательства (AEI).
Специалисты AEI предполагают, что в случае прекращения военной помощи США Украина однозначно потерпит поражение. Это, в свою очередь, приведёт к изменению границ между Россией и странами НАТО, что увеличит угрозу для европейских государств, являющихся членами блока. Также победа России окажет влияние на позиции США в азиатском региона, что тоже потребует увеличения оборонных расходов.

Учитывая все эти факторы, Соединённым Штатам потребуется 808 миллиардов долларов для сдерживания, а при необходимости и отражения неядерной агрессии России за пределами Украины. В итоге, общий план расходов Пентагона до 2029 года вырастет с 4,4 триллионов долларов до 5,2 триллионов, что также предполагает дополнительные расходы в размере 165 триллионов долларов в год.

Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для членов НАТО, Евросоюза и США.

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#сша
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#украина
#расходы
#оборона
#пентагон
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Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП
09 января 2025, 19:05

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против доведения оборонных бюджетов НАТО до 5% ВВП, на чём настаивает избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Focus online.
В декабре команда Трампа уведомила европейских чиновников о том, что новая администрация президента США потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборонный сектор в размере 5% от их ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что расходы на оборону должны будут сильно превышать нынешний показатель в 2%.

При этом Шольц выступил против выполнения этого требования, поскольку для Германии эти расходы вышли бы в порядка 200 миллиардов евро в год, а федеральный бюджет на данный момент составляет 490 миллиардов.

Канцлер подчеркнул, что это очень большие деньги для страны. В случае необходимости следовать требованиях Трампа, Германии придётся прибегать к мерам экономии в объёме 150 миллиардов евро или к долгам в том же объёме, или вообще к комбинации двух этих условий.

Вместо этого Шольц призвал сконцентрироваться на пути, о котором страны-члены НАТО договорились ранее. Проработана чёткая структура, в рамках которой сформулированы задачи по наращиванию возможностей блока.

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#германия
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У Трампа нет мирного плана по Украине, сообщили в Минобороны Польши
Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: у Трампа нет мирного плана по Украине
09 января 2025, 18:45

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

У избранного президента США Дональда Трампа нет мирного плана по Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам встречи с коллегами из стран НАТО в Рамштайн в Германии.
Он подчеркнул, что у будущего главы США нет мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Это подтверждает тот факт, что документ до сих пор не был представлен. В настоящее время имеются сообщения СМИ, заявления самого Трампа в ходе избирательной кампании, однако какого-то конкретного видения, которое можно проанализировать, пока нет.

Ранее Трамп в ходе своей предвыборной компании неоднократно заявлял, что сможет добиться мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной путём проведения переговоров. В частности, он заявлял, что завершит конфликт в течение 24 часов. Однако в России убеждены, что это слишком сложная проблема, которую невозможно решить в столь краткие сроки.

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#дональд трамп
#польша
#сша
#украина
#россия
#конфликт
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Байден может объявить о новых санкциях против России до конца недели
09 января 2025, 17:48

Фото: iStock/designer491

Президент США Джо Байден, покидающий свой пост в конце января, может объявить о введении новых антироссийских санкциях на этой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что перед тем, как пост главы государства займёт победивший на выборах Дональд Трамп, Байден объявит о новых санкциях против экономики России в рамках мер по поддержке военный усилий Украины против РФ.

В настоящее время подробной информации о санкциях пока нет, однако помощники Байдена докладывают команде Трампа о всех предпринимаемых ими шагах.

В России неоднократно заявляли, что страна справляется с оказываемым Западом санкционный давлением. В самих западных странах отмечали, что антироссийские санкции неэффективны и негативно сказываются на экономиках их государств.

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#россия
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#джозеф байден
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#дональд трамп
#ограничения
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«Недостаточно»: Путин раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море
Путин раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море
09 января 2025, 17:26

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал разлив мазута в Чёрном море одним из самых серьёзных экологических вызовов для страны за последние несколько лет. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с кабмином.
Путин подчеркнул, что произошедшая катастрофа стала одним из самых серьёзных вызовов в области экологии, с которым Россия столкнулась за последние годы.

Президент отметил, что этот вопрос нельзя обойти стороной на совещании, поэтому попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ситуации, а также перечислить действия, необходимые для минимизирования последствий экологического происшествия.

Кроме того, глава государства раскритиковал профильные органы власти, которые, по его словам, недостаточно делают для ликвидации последствий катастрофы.

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#нефть
#чёрное море
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