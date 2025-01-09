В США указали на пересмотр Трампом подхода к урегулированию конфликта на Украине

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Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает издание Financial Times.
Неназванный европейский чиновник в беседе с журналистами подчеркнул, что вся команда Трампа одержима идеей завершения конфликта на Украине и выглядит довольно сильной.
Он подчеркнул, что Трампу, вероятно, важно избежать сравнений его политических шагов с действиями нынешнего главы государства Джо Байдена в Афганистане.
Также в материале указано, что Трамп отступил от своего первоначального обещания завершить конфликт за 24 часа. Теперь он говорит о сроке в полгода, что также указывает на пересмотр его подхода к решению проблемы.
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Он подчеркнул, что Трампу, вероятно, важно избежать сравнений его политических шагов с действиями нынешнего главы государства Джо Байдена в Афганистане.
Также в материале указано, что Трамп отступил от своего первоначального обещания завершить конфликт за 24 часа. Теперь он говорит о сроке в полгода, что также указывает на пересмотр его подхода к решению проблемы.
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Анастасия Чинкова