Глава МИД Британии заявил, что конфликт на Украине завершится к концу апреля

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Конфликт на Украине при посредничестве администрации избранного президента США Дональда Трампа может быть урегулирован уже к концу апреля. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, слова которого приводит The Guardian.
Трамп в ходе предвыборной гонки обещал урегулировать конфликт за 24 часа, однако в настоящее время есть признаки того, что сделка 21 января достигнута не будет, подчеркнул Лэмми.
Как предполагает министр, урегулирование конфликта сдвинется примерно в район Пасхи. В этом году католики, православные и протестанты праздную религиозный праздник в один день – 20 апреля.
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Анастасия Чинкова