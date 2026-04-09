Востоковед указал на выгоду для Ирана из конфликта на Ближнем Востоке
Политолог Фарсах: Иран смог извлечь выгоду из конфликта с США и Израилем
Иран смог извлечь определенные преимущества из конфликта с США и Израилем, несмотря на крупные потери. Так считает политолог и востоковед Низар Фарсах.
Так, по его словам, повышение цен на нефть может позволить Тегерану компенсировать экономический ущерб. Кроме того, демонстрация эффективности иранских вооружений повысит интерес других стран к их закупке.
«Я бы назвал это пирровой победой. Сам факт, что они (иранцы — ред.) выжили и смогли продержаться так долго. Безусловно, Иран выиграл. Их системы вооружения показали себя лучше американских. Были сбиты американские самолеты, тогда как иранские ракеты не перехватывались», — отметил Фарсах в беседе с «Известиями».
Эксперт подчеркнул, что Иран претендует на управление Ормузским проливом, что также стало результатом конфликта на Ближнем Востоке.
При этом Фарсах добавил, что Израиль заинтересован в продолжении противостояния для усиления позиций в регионе при поддержке США.