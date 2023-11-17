ВОЗ: в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа по-прежнему находятся люди

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Порядка 950 человек, среди которых 650 пациентов и 300 медицинских работников, по-прежнему находятся в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, который направил послание Генассамблее ООН.
По его словам, медицинское учреждение должно функционировать, поскольку в нём всё ещё находится огромное количество людей.
Он отметил, что, даже если палестинское движение ХАМАС использовало клинику с военными целями, это не означает, что на неё перестаёт действовать защита, согласно гуманитарному праву.
Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС могут договорить о трёхдневном перемирии для обмена 50 заложниками с обеих сторон.
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Он отметил, что, даже если палестинское движение ХАМАС использовало клинику с военными целями, это не означает, что на неё перестаёт действовать защита, согласно гуманитарному праву.
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Анастасия Чинкова