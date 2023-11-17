В секторе Газа пациенты в реанимации скончались из-за блокады ЦАХАЛ

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Все пациенты, находившиеся в реанимации больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа, погибли из-за блокады.
Медицинское учреждение попало в блокаду израильских военных. Об этом каналу Sky News Arabia рассказал директор госпиталя Мухаммед Абу Сильмия. В реанимационном отделении больницы лежали 54 человека.
Абу Сильмия опасается, что и другие пациенты, которые находятся в критическом состоянии, тоже скоро умрут.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля и представители палестинского движения ХАМАС могут договориться о трёхдневной приостановке боевых действий в секторе Газа для освобождения 50 заложников с обеих сторон. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
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«Умерли все до единого. Это произошло из-за осады со стороны Израиля, которая длится уже неделю», – заявил Мухаммед Абу Сильмия.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля и представители палестинского движения ХАМАС могут договориться о трёхдневной приостановке боевых действий в секторе Газа для освобождения 50 заложников с обеих сторон. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
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Мария Фирсова