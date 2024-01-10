Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Сегодня, 10 января, сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствую данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Интенсивность и частота ударов, наносимых ВС РФ по украинской военной инфраструктуре на фоне сообщений о том, что контрнаступление ВСУ окончательно застопорилось, свидетельствует о том, что в военных действиях наступает перелом, отмечают западные аналитики. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Украинские системы ПВО явно не справляются с российскими ракетами.
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