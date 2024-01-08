Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

Фото: iStock/Andrey_Orekhov
Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Харькове, сообщает ТАСС со ссылкой на назначенного украинскими властями градоначальника Игоря Терехова.
Ранее Telegram-канал Украина.ру написал о нанесении авиаударов и взрывах на всей территории Харьковской области Украины, в том числе в Купянске, Бурлуке, Шевченково и Волчанске. По самому же Харькову, как сообщает издание «Страна.ua», было нанесено как минимум два удара российскими ЗРК С-300.
До этого в области объявили воздушную тревогу. Сирены звучат ещё в Николаевской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами В Харькове звучат взрывы
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Читайте также:
ТАСС: В Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы
В Харькове звучат взрывы
По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» - видео
До этого в области объявили воздушную тревогу. Сирены звучат ещё в Николаевской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами В Харькове звучат взрывы
Читайте также:
ТАСС: В Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы
По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» - видео
Артем Путинцев