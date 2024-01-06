Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и непосредственно связанной с ними инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после террористического акта на Крымском мосту. По оценке российской стороны, за этой атакой стояли украинские спецслужбы.
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Александр Бойцов