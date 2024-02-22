«Возвращайся домой»: Медведев назвал Одессу русским городом

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Одессу русским городом, его цитирует «РИА Новости».
«Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации», — продекламировал Медведев.
По его словам, Одесса — русский город. Такой вывод можно сделать и исходя из исторических фактов и из того, какие люди там живут.
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