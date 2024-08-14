Врио главы Вологодской области показал портреты Сталина и Берии в приёмной

Фото: сайт Кремля
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов опубликовал в телеграм-канале видеозапись своей приёмной. В нём он «по многочисленным просьбам земляков и соратников» показал интерьер служебного помещения.
Руководитель региона продемонстрировал картины на стенах приёмной, на одной из которых запечатлён он сам и Иосиф Сталин, пожимающий ему руку. Филимонов рассказал, что эту фантасмагоричную картину ему подарили, и назвал её «концептуальной».
Также на стенах можно увидеть портреты Ленина, генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берии, основателя ВЧК Феликса Дзержинского, Владимира Путина, икону Николая Чудотворца и стилизованный плакат по мотивам популярного сериала «Слово пацана», на котором красуется надпись «Слово губернатора».
Филимонов уже неоднократно становился героем новостной ленты. Например, на совещании, когда ему сообщили о трудностях выпускников с экзаменами по иностранным языкам, он заговорил по-английски. А во время поздравления горожан с Днём молодёжи врио губернатора читал со сцены рэп и вместе с мастерами капоэйры исполнял «вертушку».
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Также на стенах можно увидеть портреты Ленина, генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берии, основателя ВЧК Феликса Дзержинского, Владимира Путина, икону Николая Чудотворца и стилизованный плакат по мотивам популярного сериала «Слово пацана», на котором красуется надпись «Слово губернатора».
Филимонов уже неоднократно становился героем новостной ленты. Например, на совещании, когда ему сообщили о трудностях выпускников с экзаменами по иностранным языкам, он заговорил по-английски. А во время поздравления горожан с Днём молодёжи врио губернатора читал со сцены рэп и вместе с мастерами капоэйры исполнял «вертушку».
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Александр Бойцов