Врио губернатора Вологодской области перешёл на английский из-за результатов ЕГЭ

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов перешёл на английский язык во время заседания областного правительства. Он сделал это после того, как не получил ответа на свой вопрос, почему выпускники в регионе сдают английский хуже, чем остальные предметы.
Начальник регионального департамента образования Екатерина Целикова доложила, что результаты вологодских выпускников по предметам на ЕГЭ выше, чем в целом по России, за исключением информатики и английского языка.
Филимонов опубликовал видеозапись этой краткой беседы на своей странице в социальной сети. Реакция Целиковой и её ответ в видео не вошли. Стоит отметить, что врио губернатора и сам допустил ошибку в английском тексте. В первом предложении глагол «is» после слова «difficulty» лишний, так как what’s — это сокращенная форма what is.
Филимонов не в первый раз попадает в новостную ленту. Например, выступая на Дне молодёжи в Вологде он читал со сцены рэп, а также вместе с мастерами капоэйры исполнил «вертушку». Свой перфоманс он объяснил тем, что, по его мнению, патриот — это не мужик с капустой в бороде, а человек, гармонично существующий в общемировом культурном контексте, не изолированный в том числе и от субкультур.
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«What’s the difficulty is with English language? What’s wrong with English? I beg your pardon. Please, answer my question. (А какая проблема с английским языком? Что не так? Простите, ответьте на мой вопрос, пожалуйста)», — обратился врио губернатора к чиновнице.
Филимонов опубликовал видеозапись этой краткой беседы на своей странице в социальной сети. Реакция Целиковой и её ответ в видео не вошли. Стоит отметить, что врио губернатора и сам допустил ошибку в английском тексте. В первом предложении глагол «is» после слова «difficulty» лишний, так как what’s — это сокращенная форма what is.
Филимонов не в первый раз попадает в новостную ленту. Например, выступая на Дне молодёжи в Вологде он читал со сцены рэп, а также вместе с мастерами капоэйры исполнил «вертушку». Свой перфоманс он объяснил тем, что, по его мнению, патриот — это не мужик с капустой в бороде, а человек, гармонично существующий в общемировом культурном контексте, не изолированный в том числе и от субкультур.
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Александр Бойцов