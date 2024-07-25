Врио губернатора Вологодской области перешёл на английский из-за результатов ЕГЭ

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов перешёл на английский язык во время заседания областного правительства. Он сделал это после того, как не получил ответа на свой вопрос, почему выпускники в регионе сдают английский хуже, чем остальные предметы.