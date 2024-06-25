ВС России получили партию новейших гаубиц «Мальва»

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
ВС РФ получили новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мальва». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Уточянется, что «Мальва» обладают лучшей маневренностью, чем артустановки на гусеничном ходу, а также более дешевой стоимостью в эксплуатации. Данный вид оружия предназначен для поражения командных пунктов оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем противовоздушной обороны и других объектов.
«Мальва» является современным и мощным оружием, благодаря которому можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более двадцати четырех километров. Колесное шасси позволяет быстро разворачиваться на позиции и покидать ее.
Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Мальва» является современным и мощным оружием, благодаря которому можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более двадцати четырех километров. Колесное шасси позволяет быстро разворачиваться на позиции и покидать ее.
Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова