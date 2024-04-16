В зоне СВО заметили еще один танк с «царь-мангалом»

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В зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Боевая машина получила большой каркас со стальными листами, которые прикрывают крышу и борта танка. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.
Отмечается, что танк с «царь-мангалом» также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с блоком из 8 антенн. Он установлен на защитном экране. Такие системы созданы для подавления дронов ВСУ.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации обнаружена новая боевая машина Т-80БВ. Танк оборудован элементами динамической защиты «Контакт-1».
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Отмечается, что танк с «царь-мангалом» также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с блоком из 8 антенн. Он установлен на защитном экране. Такие системы созданы для подавления дронов ВСУ.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации обнаружена новая боевая машина Т-80БВ. Танк оборудован элементами динамической защиты «Контакт-1».
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Екатерина Коршунова